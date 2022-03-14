Survivor Sema' ya ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 2022 yeni bölüm fragmanında Sema korkuttu!

SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?

Survivor yeni bölüm fragmanında, dokunumazlık için parkura çıkan Ünlüler takımından Sema yarış sırasında sert bir şekilde düştüğü görülüyor. Takım arkadaşının nefes almakta zorluk çektiğini fark eden ve yardıma giden Bora, çamur zeminin de etkisi ile Sema'nın üzerine düştü. Olay yerinde Sema'ya müdehale eden doktor müdehale etti. Fragmanın sonunda Nagihan'ın gözyaşları içinde 'Çok kötüyüm, konuşmak istemiyorum' demesi, Sema'nın sağlık durumu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Sema'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği ise bu akiam yayınlanacak Survivor yeni bölüm ile açıklığa kavuşacak.