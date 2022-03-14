Survivor Sema' ya ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 2022 yeni bölüm fragmanında Sema korkuttu!

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı mücadelesi hızla devam ederken, sakatlıklar da ard arda gelmeye başladı. Son olarak Survivor yeni bölüm fragmanında başarılı isimlerden Sema'nın sakatlığı korku yarattı. Nefes alamadığı görüntülenen Sema'nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Sema'ya ne oldu, sakatlandı mı? İşte Survivor 2022 yeni bölüm detayları...
Survivor yeni bölüm fragmanında, dokunumazlık için parkura çıkan Ünlüler takımından Sema yarış sırasında sert bir şekilde düştüğü görülüyor. Takım arkadaşının nefes almakta zorluk çektiğini fark eden ve yardıma giden Bora, çamur zeminin de etkisi ile Sema'nın üzerine düştü. Olay yerinde Sema'ya müdehale eden doktor müdehale etti. Fragmanın sonunda Nagihan'ın gözyaşları içinde 'Çok kötüyüm, konuşmak istemiyorum' demesi, Sema'nın sağlık durumu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Sema'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği ise bu akiam yayınlanacak Survivor yeni bölüm ile açıklığa kavuşacak.
17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor ve Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapıyor. Seda Ocak evli ve 2 çocuk annesi.