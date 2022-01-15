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Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Survivor All Star Sema Aydemir'in hayatı

#Survivor Sema Aydemir#Survivor All Star 2022#Sema Aydemir Kimdir

Tecrübeli yarışmacılardan Sema Aydemir, Survivor 2017 ve 2018 All Star'a da katılarak başarılı performanslar sergilemişti. 2022 Survivor All Star'a bu kez ikiz kardeşi Seda ile katılan Sema Aydemir'in hem rakipleri hem de ikizi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Özel hayatının yanında başarıları da araştırılan Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor All Star 2022'nin gözde isimlerinden Sema Aydemir hakkında bilgiler...

1/4Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli 2022 Survivor All Star Sema Aydemirin hayatı

Survivor'a üçüncü kez yarışmacı olarak katılan Sema Aydemir, aynı zamanda yarışmadan sonra Survivor Ekstra programında yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. Yarışmacı olduğu dönemlerde başarılı bir performans sergileyen Survivor Sema Aydemir bu kez ikizi Seda Aydemir ile rakip olacak. İkilinin neler yaşayacağının yanında özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor'ın 2022 All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir'in hayatı, kariyeri ve bilinmeyenler...

2/4SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

3/4Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli 2022 Survivor All Star Sema Aydemirin hayatı

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.

4/4SEMA AYDEMİRİN ÖZEL HAYATI

SEMA AYDEMİR'İN ÖZEL HAYATI

Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır. Survivor Sema Aydemir daha sonra evlenmemiş ve şuan bekardır.

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