Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Survivor All Star Sema Aydemir'in hayatı

Survivor'a üçüncü kez yarışmacı olarak katılan Sema Aydemir, aynı zamanda yarışmadan sonra Survivor Ekstra programında yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. Yarışmacı olduğu dönemlerde başarılı bir performans sergileyen Survivor Sema Aydemir bu kez ikizi Seda Aydemir ile rakip olacak. İkilinin neler yaşayacağının yanında özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor'ın 2022 All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir'in hayatı, kariyeri ve bilinmeyenler...
Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.
Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.
2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.
Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır. Survivor Sema Aydemir daha sonra evlenmemiş ve şuan bekardır.