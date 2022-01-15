Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Survivor All Star Sema Aydemir'in hayatı

Survivor'a üçüncü kez yarışmacı olarak katılan Sema Aydemir, aynı zamanda yarışmadan sonra Survivor Ekstra programında yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. Yarışmacı olduğu dönemlerde başarılı bir performans sergileyen Survivor Sema Aydemir bu kez ikizi Seda Aydemir ile rakip olacak. İkilinin neler yaşayacağının yanında özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor'ın 2022 All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir'in hayatı, kariyeri ve bilinmeyenler...