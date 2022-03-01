Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Ocak hakkında merak edilenler

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor ve Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapıyor. Seda Ocak evli ve 2 çocuk annesi.