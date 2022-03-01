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Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Ocak hakkında merak edilenler

#Survivor Seda#Seda Ocak#Survivor 2022

Survivor Seda Ocak merak edilen isimlerden biri oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Seda Ocak’ın kardeşi Sema ile yaşadığı diyaloglar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İki isim de yarışmada başarılı performanslar sergiliyor. Peki, Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/2Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli Seda Ocak hakkında merak edilenler

Survivor Seda’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Seda Ocak gönüllüler takımında bulunuyor. Başarılı yarışmacı, anaokulu öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun.

2/2SURVİVOR SEDA KİMDİR

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor ve Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapıyor. Seda Ocak evli ve 2 çocuk annesi.

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#Survivor Seda#Seda Ocak#Survivor 2022