Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, Survivor 2020 birleşme partisi ses yarışmasının galibi

Survivor birleşme partisi klasiği olan şarkı yarışması dün akşam yine eğlenceli dakikalara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının takım halinde bir kez daha mücadele ettiği yarışmada, herkes bireysel performansı ile galibiyete yönelik çaba sarf etti. Bazı yarışmacıların şarkı seçimleri eleştiri alırken, bazı yarışmacılar ise sesleri ile şaşırttı. Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, dün gece hakkında detaylı bilgiler



SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?



Survivor şarkı yarışmasında Koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Tarık Sezer ve orkestrasını, ülkeden çıkış yasağı bulunması dolayısıyla Dominik’e getiremeyen Acun Ilıcalı, her orkestra üyesinin evinden canlı yayın yaparak yarışmacıların şarkılarına destek verme imkanını sağladı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde, Aleyna Tilki, Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Oğuzhan Koç gibi isimler de yayına dahil oldu. Bu isimler, yarışmacılara puanlarını vererek başarılar diledi.



Peki, Survivor şarkı yarışmasının ödülü neydi ve kazanan kim oldu. Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…