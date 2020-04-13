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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 08:02,

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, Survivor 2020 birleşme partisi ses yarışmasının galibi

Survivor şarkı yarışması, dün akşam bazı yarışmacıların sesiyle ön plana çıkmasına imkan tanıdı. Birleşme partisinde ünlüler ve gönüllüler takımının karşı karşıya geldiği Survivor şarkı yarışması kapsamında bazı yarışmacılar sesi ve enerjisi ile büyülerken bazı yarışmacılar ise detone olmaları dolayısıyla arkadaşlarından ve izleyicilerden özür diledi. Peki, gecenin sonunda Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, Survivor ses yarışmasının galibi ve detaylı bilgiler

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Survivor birleşme partisi klasiği olan şarkı yarışması dün akşam yine eğlenceli dakikalara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının takım halinde bir kez daha mücadele ettiği yarışmada, herkes bireysel performansı ile galibiyete yönelik çaba sarf etti. Bazı yarışmacıların şarkı seçimleri eleştiri alırken, bazı yarışmacılar ise sesleri ile şaşırttı. Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, dün gece hakkında detaylı bilgiler

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor şarkı yarışmasında Koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Tarık Sezer ve orkestrasını, ülkeden çıkış yasağı bulunması dolayısıyla Dominik’e getiremeyen Acun Ilıcalı, her orkestra üyesinin evinden canlı yayın yaparak yarışmacıların şarkılarına destek verme imkanını sağladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Aleyna Tilki, Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Oğuzhan Koç gibi isimler de yayına dahil oldu. Bu isimler, yarışmacılara puanlarını vererek başarılar diledi.

Peki, Survivor şarkı yarışmasının ödülü neydi ve kazanan kim oldu. Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…

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Survivor 2020 şarkı yarışmasının ödülünü yayının ilk dakikalarında açıklayan Acun Ilıcalı, kazanan kişinin tercih ettiği bir kişi ile gelecek yılın birleşme partisine konuk olacağı ve 1 hafta boyunca çok iyi bir şekilde ağırlanacağını duyurdu.

Gecenin sonuna doğru performansları ile ön plana çıkan iki isim Ardahan ve Cemal Can oldu. Bu iki isim yeniden mikrofonu alarak performanslarını sergiledi.

Kazanan isim bir puan farkla belli oldu. Kazanan isim ve yarışmacıların aldığı puanlar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

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Yarışmaya bir kez daha çıkan Ardahan, ikinci kez çıktığı sahnede 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise ikinci performansı ile toplamda 149 puan alabildi.

Gecenin sonunda yarışmacıların aldığı toplam puanlar şu şekilde listelendi;

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Gizem - toplam 124 Ünlüler 64 Gönüllüler 59

Mert - toplam 123 Ünlüler 59 Gönüllüler 64

Aşkım - toplam 122 Ünlüler 62 Gönüllüler 60

Ersin - toplam 109 Ünlüler 52 Gönüllüler 57

Berkan - toplam 128 Ünlüler 64 Gönüllüler 64

Ezgi - toplam 117 Ünlüler 55 Gönüllüler 62

Sercan - toplam 111 Ünlüler 62 Gönüllüler 49

5

Yasin - toplam 119 Ünlüler 57 Gönüllüler 62

Aycan - toplam 91 Ünlüler 50 Gönüllüler 41

Ardahan - toplam 139 Ünlüler 80 Gönüllüler 59

Elif - toplam 120 Ünlüler 62 Gönüllüler 58

Yunus Emre - toplam 123 Ünlüler 60 Gönüllüler 63

Evrim - toplam 132 Ünlüler 72 Gönüllüler 60

Barış - toplam 120 Ünlüler 59 Gönüllüler 62

Nisa - toplam 120 Ünlüler 55 Gönüllüler 65

Cemal Can - toplam 140 Ünlüler 71 Gönüllüler 69

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