Survivor Sancakay kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün hayatı
Survivor Sancakay'ın hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. AlEyna'nın konseyde Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını söylemesi gece damga vurdu. Uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alan Sancakay Ilım Morgül spora ritmik jimnastik ile başladı.Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam eden Survivor Sancakay ayrıca ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni oluyor. Peki, Survivor Sancakay kimdir? İşte, Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Survivor Sancakay yarışmanın son bölümüne damga vurdu. Sezonun ilk haftalarında elenen yarışmacı son konseyde gündeme geldi. Aleyna'nın iddiaları sonrası ekran başındakiler Sancakay'ın hayatını ve biyografisini merak etmeye başladı . 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen Survivor Sancakay 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.
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SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?
Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.
Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce’de biliyor.
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Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.
Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.
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ÜNLÜ DİREKTÖRÜN YEĞENİ ÇIKTI
Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor. Sancakay Ilım, dayısı olan Ünal Karaman ile bazı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşıyor.