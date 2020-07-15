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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 09:36,

Survivor Cemal Can kimdir, yaşı kaç? 2020 Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in şampiyonluk konuşması

Cemal Can Canseven Survivor 2020 sezonunun birincisi oldu. 14 Temmuz gecesi SMS oylaması sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı 2020 sezonunun şampiyonunun Cemal Can Canseven olduğunu açıkladı. Açıklama ardından göz yaşlarına boğulan Cemal Can, duygusal bir konuşma yaptı ve 'birbirinizin kalbini kırmayın' diye seslendi. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, yaşı kaç? 2020 Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in şampiyonluk konuşması

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Şubat ayında başlayan Survivor 2020’ye Gönüllüler takımında başlayan Cemal Can, performansı ile sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2020’nin Şampiyonu olan Cemal Can, genel performans tablosuna göre yüzde 54’lük başarı oranı elde etti. Sezon başından bu yana Cemal Can, oynadığı 447 oyunda 242’sini kazanmayı başarmış. Birebir karşılaşmalarda 123 galibiyet alan Cemal Can, bireyselde 46 oyunu kazanmayı başardı. Cemal Can Canseven’in bireysel başarı oranı ise yüzde 61. Cemal Can, 14 Temmuz akşamı yapılan SMS oylaması sonucunda Survior 2020 şampiyonu yarışı verdi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Survivor 2020'nin 136. bölüm İstanbul finalinde şampiyon Survivor Cemal Can oldu. Survivor Cemal Can, kupayı kaldırdıktan sonra önemli birtakım açıklamalarda bulundu. Survivor Cemal Can: "İki kazanan var, hayali gerçek oldu. Hayalleriniz peşinden sonucu ne olursa olsun gidin ve hayat çok kısa birbirinizin kalbini kırmayın" dedi.

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CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 25 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve “küçük annem” dediği bir ablası vardır. Aslen İzmirli olan Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı.  Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. . Canseven, beraber Youtube videoları çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.

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Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınmaktadır. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

4Survivorda hayatını anlatan Cemal Can gözyaşlarına boğuldu
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Survivor'da hayatını anlatan Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

Survivor', 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 111. bölümünde yarışmacılar kendisini anlatmıştı. Cemal Can, hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşamıştı. Cemal Can Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi."Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı."Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.

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