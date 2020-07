Survivor Cemal Can kimdir, yaşı kaç? 2020 Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in şampiyonluk konuşması

Şubat ayında başlayan Survivor 2020’ye Gönüllüler takımında başlayan Cemal Can, performansı ile sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2020’nin Şampiyonu olan Cemal Can, genel performans tablosuna göre yüzde 54’lük başarı oranı elde etti. Sezon başından bu yana Cemal Can, oynadığı 447 oyunda 242’sini kazanmayı başarmış. Birebir karşılaşmalarda 123 galibiyet alan Cemal Can, bireyselde 46 oyunu kazanmayı başardı. Cemal Can Canseven’in bireysel başarı oranı ise yüzde 61. Cemal Can, 14 Temmuz akşamı yapılan SMS oylaması sonucunda Survior 2020 şampiyonu yarışı verdi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Survivor 2020'nin 136. bölüm İstanbul finalinde şampiyon Survivor Cemal Can oldu. Survivor Cemal Can, kupayı kaldırdıktan sonra önemli birtakım açıklamalarda bulundu. Survivor Cemal Can: "İki kazanan var, hayali gerçek oldu. Hayalleriniz peşinden sonucu ne olursa olsun gidin ve hayat çok kısa birbirinizin kalbini kırmayın" dedi.