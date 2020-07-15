Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler birincisi SMS oylamasıyla belli oldu! (14 Temmuz)

Tekrar kendisine söz hakkı verilen Barış Survivor'daki hayalinden bahseredek," İki tane çocukluk hayalim vardı. Ben buraya gelirken beni ünlüler takımından aldınız. Sonra bir şekilde kendi isteğimle gönüllüler takımına geçtiğimi düşünüyorum. Sakatlık dönemine kadar elimden geleni yaptım. Ben burda sonuna kadar dimdik durduğumu düşünüyorum. Benim gönlüm rahat. İkimizden kim o kupayı alırsa gönlüm çok rahat bundan sonrası halkın takdiri." dedi.