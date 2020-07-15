Survivor şampiyonu kim oldu? SMS sonucuyla Survivor 2020 büyük ödülünü kazanan isim sahnede gözyaşlarını tutamadı

Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi.Ilıcalı "Cemal Can, 'Yüreği çok temiz bir kardşeimsin. Seni izlerken her zaman 'keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa' dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadar güzel yetiştirmiş ki... Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki..." dedi.