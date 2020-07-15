Survivor şampiyonu kim oldu? SMS oylamasıyla Survivor 2020 büyük ödülünü kazanan isim gözyaşlarını tutamadı
'Survivor'da şampiyon kim oldu?' Ekran macerasına 5,5 ay önce başlayan Survivor'da büyük ödülü kazanan isim final gecesi belli oldu. Survivor'un 14 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen 136. son bölümünde final heyecanı İstanbul Galataport'ta yaşandı. Şampiyonluk yarışında şubat ayından beri mücadelesini sürdürerek adını finale yazdıran Barış ve Cemal Can Survivor SMS oylamasına çıktı. Halktan gelen oylar sonucunda, en az oyu alarak ikinci olan isim hayallerine veda ederken, birinci olan yarışmacı Survivor şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezonun kazananı olan yarışmacı sahnede gözyaşlarını tutamadı. İşte, 'Survivor 2020 şampiyonu' ve büyük ödülün sahibi...
Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi. Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can ve ikinci olan Barış final anında duygusal konuşma yaptı. İşte, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler şampiyonu ve tüm yaşananlar.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacı aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 finalinde SMS birincisi olan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, en fazla oyu alarak, Survivor 2020 sezonu şampiyonluğuna ismini yazdıran Cemal Can oldu. Survivor büyük ödülünü kazanan Cemal Can kupayı kaldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor ikincisi Barış ise hayallerine ve büyük ödüle veda etti.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Survivor şampiyonu olan Cemal Can, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Cemal Can, son kez duygularını paylaştı. Cemal Can şunları söyledi;
Tek kazanan değil burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin ve birbirinizin kabini kırmayın. Hayat çok kısa.
SURVİVOR FİNALİSTLERİ TEKNEYLE SAHNEYE GELDİ
İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finali öncesi Acun Ilıcalı yarışmacıları sahneye davet etti. Survivor finalistleri Barış ve Cemal Can, final gecesine Bebek'ten kalkan özel tekne ile geldi. Canlı yayında yerlerini alan finalistlerin heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı.
Aylar süren mücadele sonunda son ikiye kalarak finalist olan Cemal Can ve Barış alkışlar içinde sahneye davet edildi.
FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ
Survivor büyük finaline gelen yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Barış, "Sadece ailemizi temsil etmeye gelmiştik ama İstanbul'a gelince anladım ki çok daha büyük bir aile olmuşuz." dedi.
Tekrar kendisine söz hakkı verilen Barış Survivor'daki hayalinden bahseredek," İki tane çocukluk hayalim vardı. Ben buraya gelirken beni ünlüler takımından aldınız. Sonra bir şekilde kendi isteğimle gönüllüler takımına geçtiğimi düşünüyorum. Sakatlık dönemine kadar elimden geleni yaptım. Ben burda sonuna kadar dimdik durduğumu düşünüyorum. Benim gönlüm rahat. İkimizden kim o kupayı alırsa gönlüm çok rahat bundan sonrası halkın takdiri." dedi.
Cemal Can ise, "Çok keyifli bir yolculuktu. İstanbul'u çok özlemiştik ikimiz de onu anladık. Sevilmek güzel bir şey." dedi.
SMS oylaması devam ederken Acun Ilıcalı yarışmacıların duygularını son dakikalara doğru sordu. Survivor finalisti Cemal Can şunları söyledi;
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Survivor büyük finalde SMS sıralamasıyla ilgili Acun Ilıcalı, "2 dk önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark yüzde 5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" dedi.
Acun Ilıcalı Survivor finalinde, şampiyona özel yayın yapılacağını belirterek, şunları söyledi;"Survivor'da Perşembe günü canlı yayında şampiyonun hikayesi ekranlarda olacak. Şampiyon hikayesinde Sefa Doğanay da olacak"
AYCAN'A GÖNDERME
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'den elenen yarışmacılarla tek tek sohbet etti. Ilıcalı, Aycan'ın yüzleşmedeki sosyal medyayı sallayan sorularına gönderme yaptı. Ilıcalı, 'Bir adrenalin bağımlısı olarak, burada canlı yayında son adrenalin denememi yapacağım ve Aycan'a söz vereceğim. Şuan kendisi küstü, konuşmayabilir..." dedi.
'BENİM KANALIMDA BENİ GEÇTİN'
Acun Ilıcalı, Yasin ile sohbet ettiği anlarda yarışmacıya kırdığı bir rekordan da bahsetti. Önce MasterChef ardından da Survivor'a katılan Yasin, PrimeTime'da 215 gün televizyona çıkarak bir rekora imza attı. Acun Ilıcalı, Yasin'in rekorunu "Benim kanalımda beni geçtin, tebrik ediyorum" diyerek açıkladı.
'Anlat Bakalım' oyununda Yasin'e çikolata sözü veren Hadise, hediyesini canlı yayına gönderdi. Çikolata paketinin üzerindeki notu Acun Ilıcalı okudu: "Sözüm sözdür, afiyet olsun... Sevgiler, Hadise"
ERMAN: BEN BAŞARAMADIM
Survivor'a yedekler kadrosundan dahil olan ve kısa süre sonra diskalifiye olan Erman, elenmesiyle ilgili konuştu. "Survivor biraz sinirine hakim olan insanların yeriymiş onu anladım. Ben hakim olamıyorum. En büyük hayallerimden biriydi ben yapamadım, başaramadım. Ünlüler takımına girmek de bir gönüllü için çok zordu."
Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi.Ilıcalı "Cemal Can, 'Yüreği çok temiz bir kardşeimsin. Seni izlerken her zaman 'keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa' dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadar güzel yetiştirmiş ki... Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki..." dedi.
ALPER'İN AİLESİ DE TRİBÜNDE
2017 yılında Dominik'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın anne ve babası da Survivor finalini izlemeye gelenler arasındaydı. Anne Baycın "Oğlumun hayali Acun Medya idi. Onu gerçekleştirdi. Alper melek oldu ama bize binlerce Alper bıraktı. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi iyi ki tanıdım" dedi
DEMET AKALIN FİNALİ CANLI İZLEDİ
Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın, finali eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte izledi. Akalın, final geceside çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
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