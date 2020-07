Survivor şampiyonu kim oldu? SMS oylamasıyla Survivor 2020 büyük ödülünü kazanan isim gözyaşlarını tutamadı

Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi. Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can ve ikinci olan Barış final anında duygusal konuşma yaptı. İşte, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler şampiyonu ve tüm yaşananlar.