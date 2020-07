Survivor şampiyonu kim oldu, birinci ne kazandı? İşte 2020 Survivor kazananı ve final bölümünde yaşananlar

'Survivor şampiyonu kim oldu?' sorusu araştırılıyor. Survivor 2020'de dün akşam final heyecanı yaşandı. 14 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümde finalistler arasından bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. Son 3'e kalan Yasin'in elenmesinin ardından Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında son bir oylama yapıldı. Heyecanlı anların ardından Acun Ilıcalı gelen SMS oyları sonucunda Survivor 2020 şampiyonunun kim olduğunu duyurdu.



Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi. Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can ve ikinci olan Barış final anında duygusal konuşma yaptı. İşte, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler şampiyonu ve tüm yaşananlar...