Survivor'da Poyraz neden yok? Survivor yarışmacısı Poyraz hakkında açıklama
Survivor yarışmacısı Poyraz dün akşam yayınlanan yeni bölümde yarışlarda yer almadı. Survivor’da Poyraz’ın neden olmadığı ile ilgili açıklama, programın sunucusu olan Murat Ceylan’dan geldi. Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurdu. İşte Poyraz’ın son sağlık durumu ve sakatlığı hakkında detaylar
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Survivor’da Poyraz’ın neden olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönüllüler takımı yarışmacısının sakatlığı nedeniyle yarışlarda olmadığı açıklanmıştı. Survivor Panorama sunucuları arasında yer alan Gökhan Özdemir Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
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SURVİVOR POYRAZ NEDEN YOK?
Survivor Poyraz ile ilgili açıklama oyun öncesi Murat Ceylan'dan tarafından yapılmıştı. Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurmuştu.
Survivor Panorama sunucuları arasında yer alan Gökhan Özdemir Gönüllüler takımı yarışmacısı Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Özdemir açıklamasında, ‘Poyraz'ın ayağında bir ödem var ve üzerine basmaması gerekiyor. Kendisi revirde tedavi altında. Poyraz'a şu an ödem insin diye ilaç veriliyor.’ dedi.
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SURVİVOR YARIŞMACISI YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum’da büyüdüğünü aktardı.
2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim aldı.
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8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.