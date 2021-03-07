Survivor'da Poyraz neden yok? Survivor yarışmacısı Poyraz hakkında açıklama

SURVİVOR POYRAZ NEDEN YOK? Survivor Poyraz ile ilgili açıklama oyun öncesi Murat Ceylan'dan tarafından yapılmıştı. Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurmuştu.



Survivor Panorama sunucuları arasında yer alan Gökhan Özdemir Gönüllüler takımı yarışmacısı Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Özdemir açıklamasında, ‘Poyraz'ın ayağında bir ödem var ve üzerine basmaması gerekiyor. Kendisi revirde tedavi altında. Poyraz'a şu an ödem insin diye ilaç veriliyor.’ dedi.