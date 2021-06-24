Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarı finalisti Yiğit Poyraz'ın hayatı ve biyografisi

Survivor Poyraz kimdir sorusu Survivor hayranları tarafından yarı finalle beraber merak konusu oldu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Poyraz sezon boyunca atışları ve parkurlardaki hız performansları ile izleyenlerin beğenisini topladı. Tam adı Yiğit Poyraz olan yarışmacı, Survivor'da Poyraz’ı kullanmayı tercih etti. 1994 yılında dünyaya gelen Survivor yarışmacısı Poyraz 8 yaşından beri basketbol oynuyor.