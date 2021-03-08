Survivor Poyraz hakkında Acun Ilıcalı’dan açıklama! Survivor Poyraz’a ne oldu?

SURVİVOR POYRAZ HAKKINDA AÇIKLAMA Acun Ilıcalı dün akşam konseyde yaptığı açıklamada, ‘Poyraz ile ilgili de kısa bir bilgi verelim. Poyraz doktor kontrolünde. Yarın onunla ilgili haber vereceğiz size.’ dedi.



Survivor Poyraz ile ilgili açıklama oyun öncesi Murat Ceylan'dan tarafından yapılmıştı. Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurmuştu.



