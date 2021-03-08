Survivor Poyraz hakkında Acun Ilıcalı’dan açıklama! Survivor Poyraz’a ne oldu?
Survivor yarışmacıları arasında yer alan Poyraz’ın yeni bölümlerde neden olmadığı merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde konseyin ardından Poyraz ile ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Programın sunucularından Murat Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurmuştu.
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Survivor izleyicileri Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Poyraz’ın yarışmaya dönüp dönmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Acun Ilıcalı dün akşam gerçekleşen konseyin ardından konu ile ilgili açıklama yaptı ve Poyraz’ın doktor kontrolünde olduğunu duyurdu. Başarılı yarışmacı hakkında bugün ekrana gelecek olan bölümde bilgi verilecek.
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SURVİVOR POYRAZ HAKKINDA AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı dün akşam konseyde yaptığı açıklamada, ‘Poyraz ile ilgili de kısa bir bilgi verelim. Poyraz doktor kontrolünde. Yarın onunla ilgili haber vereceğiz size.’ dedi.
Survivor Poyraz ile ilgili açıklama oyun öncesi Murat Ceylan'dan tarafından yapılmıştı. Ceylan, Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağını duyurmuştu.
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Survivor Panorama sunucuları arasında yer alan Gökhan Özdemir Gönüllüler takımı yarışmacısı Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Özdemir açıklamasında, ‘Poyraz'ın ayağında bir ödem var ve üzerine basmaması gerekiyor. Kendisi revirde tedavi altında. Poyraz'a şu an ödem insin diye ilaç veriliyor.’ dedi.