Survivor Panorama yok mu, ne zaman? İşte, TV8 yayın akışı 25 Mart 2022 Cuma

Survivor 2022'nin yorumlandığı Survivor Panorama izleyiciler tarafından hafta içi her gün takip ediliyor. Bugün Survivor Panorama'nın TV yayın akışında beklenen saatinde olmaması araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Survivor Panorama neden yok, ne zaman? İşte 25 Mart 2022 TV8 yayın akışı...