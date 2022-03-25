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Survivor Panorama yok mu, ne zaman? İşte, TV8 yayın akışı 25 Mart 2022 Cuma

#Survivor Panorama#Survivor Panorama Yok Mu#Survivor Panorama Neden Yok

Hafta içi 13:00- 14:30 saatleri arasında izleyiciyle buluşan Survivor Panorama'nın bugün yayın akışında olmaması merak uyandırdı. Yeni sezonda Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can' a Kemal Özcanlı da eklenmişti. Peki, bugün Survivor Panorama ne zaman, bugün neden yok? İşte TV8 yayın akışı hakkında bilgiler...

1/3Survivor Panorama yok mu, ne zaman İşte, TV8 yayın akışı 25 Mart 2022 Cuma

Survivor 2022'nin yorumlandığı Survivor Panorama izleyiciler tarafından hafta içi her gün takip ediliyor. Bugün Survivor Panorama'nın TV yayın akışında beklenen saatinde olmaması araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Survivor Panorama neden yok, ne zaman? İşte 25 Mart 2022 TV8 yayın akışı...

2/3SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN

SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN?

Hafta içi 13:00'te izleyicisiyle buluşan Survivor Panorama bugün ve yarın TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın yerine beklenen saatte günlük dizi Canım Annem yayınlanacak. Survivor Panorama 27 Mart 2022 Pazar günü saat 13:00'te ekranlara geri dönüyor.

3/3TV8 YAYIN AKIŞI 25 MART 2022 CUMA

TV8 YAYIN AKIŞI 25 MART 2022 CUMA

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Canım Annem

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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