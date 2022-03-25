Survivor Panorama yok mu, ne zaman? İşte, TV8 yayın akışı 25 Mart 2022 Cuma

Survivor 2022'nin yorumlandığı Survivor Panorama izleyiciler tarafından hafta içi her gün takip ediliyor. Bugün Survivor Panorama'nın TV yayın akışında beklenen saatinde olmaması araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Survivor Panorama neden yok, ne zaman? İşte 25 Mart 2022 TV8 yayın akışı...
Hafta içi 13:00'te izleyicisiyle buluşan Survivor Panorama bugün ve yarın TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın yerine beklenen saatte günlük dizi Canım Annem yayınlanacak. Survivor Panorama 27 Mart 2022 Pazar günü saat 13:00'te ekranlara geri dönüyor.
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra