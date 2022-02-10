Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir, eşi kim? İşte Şeyma Subaşı’nın ablası olarak biliniyor

Merthan Açıl Kimdir?

Merthan Açıl 15 Şubat 1982 tarihinde dünyaya geldi. Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu.