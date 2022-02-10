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Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir, eşi kim? İşte Şeyma Subaşı’nın ablası olarak biliniyor

#Kübra Açıl#Survivor#Survivor Panorama

Survivor Panorama programının sunucu koltuğunda oturan isimlerden biri de Kübra Açıl oldu. Bir süredir ekran projelerinden uzak olan Kübra Açıl ekrana dönüş tarihini "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.” sözleriyle duyurmuştu. Peki, Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir, eşi kim? İ

1/3Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir, eşi kim İşte Şeyma Subaşı’nın ablası olarak biliniyor

Aslen Samsunlu olan Kübra Açıl 1989 doğumlu. Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl aynı zamanda Şeyma Subaşı'nın da ablası. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi’nden mezun olan Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynamış. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yapmış. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bırakmış.

2/3Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir, eşi kim İşte Şeyma Subaşı’nın ablası olarak biliniyor

Kübra Açıl, spor muhabirliğine geçiş yaptıktan sonra kameranın hem önünde hem arkasında çalışmış, “Yetenek Sizsiniz” ve “Survivor”da görev almış..Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı var.

3/3Merthan Açıl Kimdir

Merthan Açıl Kimdir?

Merthan Açıl 15 Şubat 1982 tarihinde dünyaya geldi. Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu.

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#Kübra Açıl#Survivor#Survivor Panorama