Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte Survivor Panorama sunucuları hakkında bilgiler

Survivor Panorama ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Haftanın 5 günü ekrana gelecek olan Survivor Panorama 13.30-16.00 saatleri arasında ekranlarda olacak.
Survivor Panoramo'nın yeni sezonunda Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer alıyor.
Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle biliniyor. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı. Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var.
Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale’de dünyaya geldi. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimi aldı. İlk olarak “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla tanındı ve bu yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile hayatını birleştirdi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. Oldu. Milli bir sporcu olan Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynadı.2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.
Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer oldu.