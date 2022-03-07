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Survivor Panorama neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

#Survivor Panorama#Survivor Panorama Neden Yok#Survivor Panorama Kaldırıldı Mı

Hafta içi her gün yayınlanan Survivor Panaroma programının TV8 yayın akışında yer almaması, izleyicilerin araştırmalarına neden oldu. Normal şartlarda Survivor All Star tekrarının ardından yayınlanması beklenen Survivor Panorama neden yok, kaldırıldı mı? İşte, TV8 yayın akışı ve Survivor Panorama hakkında detaylar...

1/3Survivor Panorama neden yok, kaldırıldı mı 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Hafta içi TV8 yayın akışı gündüz kuşağı içerisinde yer alan Survivor Panorama, Kübra Açıl'ın moderatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Yorumcuları arasında eski yarışmacılar Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın da yer aldığı Survivor Panorama'nın bugün yayın saatinde ekranlarda olmaması dikkat çekti. Peki, Survivor Panorama yok mu, neden yok? İşte TV8 yayın akışı detayları...

2/3SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?

Hafta içi her gün Survivor All Star tekrarının ardından saat 13:00'da yayınlanan Survivor Panorama bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Survivor Panorama yerine bugün günlük dizi Canım Annem tekrarı ile ekranlarda olacak. Ardından Canım Annem dizisi saat 15:00'da yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Survivor Panorama ise yarın ve hafta içi her zamanki yayın saatinde kaldığı yerden sunucularıyla yayınlanmaya devam edecek.

3/37 MART 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

7 MART 2022 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:15 Canım Annem (Tekrar)

15:00 Canım Annem ( Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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