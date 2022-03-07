Survivor Panorama neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Hafta içi TV8 yayın akışı gündüz kuşağı içerisinde yer alan Survivor Panorama, Kübra Açıl'ın moderatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Yorumcuları arasında eski yarışmacılar Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın da yer aldığı Survivor Panorama'nın bugün yayın saatinde ekranlarda olmaması dikkat çekti. Peki, Survivor Panorama yok mu, neden yok? İşte TV8 yayın akışı detayları...
Hafta içi her gün Survivor All Star tekrarının ardından saat 13:00'da yayınlanan Survivor Panorama bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Survivor Panorama yerine bugün günlük dizi Canım Annem tekrarı ile ekranlarda olacak. Ardından Canım Annem dizisi saat 15:00'da yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Survivor Panorama ise yarın ve hafta içi her zamanki yayın saatinde kaldığı yerden sunucularıyla yayınlanmaya devam edecek.
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Canım Annem (Tekrar)
15:00 Canım Annem ( Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra