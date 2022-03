Survivor Panorama neden yok, kaldırıldı mı? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

SURVİVOR PANORAMA NEDEN YOK?

Hafta içi her gün Survivor All Star tekrarının ardından saat 13:00'da yayınlanan Survivor Panorama bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Survivor Panorama yerine bugün günlük dizi Canım Annem tekrarı ile ekranlarda olacak. Ardından Canım Annem dizisi saat 15:00'da yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Survivor Panorama ise yarın ve hafta içi her zamanki yayın saatinde kaldığı yerden sunucularıyla yayınlanmaya devam edecek.