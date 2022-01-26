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Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişken'in hayatı ve biyografisi

#Survivor#Ogeday Girişken#Televizyon

Survivor Ogeday'ın hayatı yarışmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topluyor. Survivor’da 2017 yılında yarışan ve o sezonun şampiyonu olan Ogeday Girişken, All Star'da mücadeleleri ile ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Gönüllüler Takımında yer alan ve parkurda gösterdiği başarıları ile adından söz ettiren Survivor Ogeday, Bir Litre Gözyaşı ve Savaşçı dizisinde rol almıştı. Peki, Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişken'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.

1/4Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişkenin hayatı ve biyografisi

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken performansı ile yarışmanın öne çıkan isimlerinden oldu. 2017 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olan Survivor Ogeday bu sezonda da iddiası ile dikkatleri üzerine topladı. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okuyan Survivor Ogeday Girişken, birçok spor dalı ile ilgilendiriyor.. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlayan Survivor Ogeday, oyunculuk dünyasına da adım attı.

2/4OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogedayi 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

3/4Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişkenin hayatı ve biyografisi

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

4/4Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişkenin hayatı ve biyografisi

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol aldı

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#Survivor#Ogeday Girişken#Televizyon