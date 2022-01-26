Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında nereli? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Ogeday Girişken'in hayatı ve biyografisi

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken performansı ile yarışmanın öne çıkan isimlerinden oldu. 2017 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olan Survivor Ogeday bu sezonda da iddiası ile dikkatleri üzerine topladı. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okuyan Survivor Ogeday Girişken, birçok spor dalı ile ilgilendiriyor.. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlayan Survivor Ogeday, oyunculuk dünyasına da adım attı.