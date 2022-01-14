Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday’ın oynadığı diziler

Survivor kadrosunda yer alan Ogeday Girişken’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ogeday Girişken 2017 yılında katıldığı yarışmada şampiyon olmuştu. Survivor ile televizyon dünyasına adım atan Ogeday Girişken’in rol aldığı diziler arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu da bulunuyor.