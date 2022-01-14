Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday’ın oynadığı diziler

Survivor kadrosunda yer alan Ogeday Girişken’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ogeday Girişken 2017 yılında katıldığı yarışmada şampiyon olmuştu. Survivor ile televizyon dünyasına adım atan Ogeday Girişken’in rol aldığı diziler arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu da bulunuyor.
Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogedayi 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı.
Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı.
Survivor’ın ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken’in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.