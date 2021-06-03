Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 2 Haziran Survivor anlat bakalım ve karma ödülünü kazanan takım
Survivor'da ödül ve anlat bakalım heyecanının ardından kazanan takım son bölümde netleşti. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Survivor'ın 2 Haziran tarihli 109. bölümünde keyifli anlar yaşadı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın anlat bakalımda Survivor'a konuk olduğu gecede, Türk Yunan karma ödül oyununu ise nefesleri kesti. Parkurda ipi göğüsleyen takım gecenin sonunda villada konaklama fırsatı elde etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, 2 Haziran Survivor Türk-Yunan karma ödülü ve anlat bakılımı kazanan takım.
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı çarşamba günü yaşandı. 8 kişi kalan yarışmacılar, adım adım finale giderken moral depolamak adına ödül oyununa çıktı. Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele verirken kırmızı takım parkurda rakibini mağlup ederek kazanan taraf oldu. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı ünlülerle anlat bakalım oyununda ise Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi en çok kelimeyi bilerek oyundan birinci ayrıldı.
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TÜRK YUNAN KARMA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu için karma bir takım oluşturuldu. Kırmızı ve mavi takım olarak Türkiye ve Yunanistan takımları ikiye bölündü. Oyun öncesinde Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan takımın lüks bir villa vakit geçireceği açıklandı. Moral bulmak isteyen takımlar karma ödül oyunu için adeta canını dişine taktı.
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Oyunun ilk etabından kıran kırana yaşanan mücadelede mavi takım ve kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takım kazandı. Villa ödül oyununu kazanan kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
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ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Daha önceki sezonlarda da oynanan ünlülerle anlat bakalım oyunu Survivor'ın 2021 sezonunda da izleyenlere ve yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Anlat Bakalım oyununda kazanan takımın pizza ve Four final maçını izleyeceği açıklandı. Oyunda eşleşmeler ise şöyle yapıldı;
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Doğuş Balbay - Poyraz, Ezgi Eyüboğlu - Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol - Batuhan, Eypio - Ayşe, Merve Özbey - Aleyna, Utku Yuvakuran - Berkay, Alp Kırşan - Steven
Komik dakikaların yaşandığı oyunda kazanan ikili gecenin sonunda belli oldu. Rakiplerinden daha fazla kelime bilen Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi ödülün sahibi oldu.