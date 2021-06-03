Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 2 Haziran Survivor anlat bakalım ve karma ödülünü kazanan takım

Survivor'da ödül oyunu heyecanı çarşamba günü yaşandı. 8 kişi kalan yarışmacılar, adım adım finale giderken moral depolamak adına ödül oyununa çıktı. Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele verirken kırmızı takım parkurda rakibini mağlup ederek kazanan taraf oldu. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı ünlülerle anlat bakalım oyununda ise Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi en çok kelimeyi bilerek oyundan birinci ayrıldı.