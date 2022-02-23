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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım ödülü aldı? İşte 22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununu kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığı kıyasıya mücadelenin ekranlara geldiği son bölümde belli oldu. Acil durum konseyi sonrası Survivor All Star'da heyecan ödül oyunu mücadelesi ile devam etti. Rekabetle birlikte zorluk seviyesi de giderek artan Survivor 2022 All Star'ın 22 Şubat tarihinde ekranlara gelen 29. bölümünde sandviç ödülü için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları parkurda galibiyet için ter döktü. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda ipi göğüsleyen takım ödüle kavuşmanın sevincini yaşadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, ayrıntılar.

1/4Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım ödülü aldı İşte 22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıt bulduğu salı gecesi heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Takımların canını dişine taktığı oyunda gönüllüler takımı ödülü kazandı. Diğer yandan Atakan'ın sakatlıktan dolayı elenmesinin ardından gönüllüler takımına yedeklerden Ayşe Yüksel katıldı.

2/4ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı akşamları heyecan ve rekabet dolu anlara neden olan ödül oyununda gönüllüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın sandviç ve bar yiyeceği açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan yiyecek ödülünde her iki takım da canla başla mücadele verdi.
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3/4Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım ödülü aldı İşte 22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununu kazanan takım

Kadınlar mücadelesini gönüllüler takımı kazanırken, erkekler karşılaşmasının galibi de Hikmet'in aldığı son sayı ile yine gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı ödül oyununu 5-8 skorla kazanmış oldu. Ünlüler takımı ise kamp alanına eli boş döndü.

4/4SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da eleme çarşamba akşamı yaşanacak. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları ile 4 yarışmacı eleme adayı olmuştu. Ünlüler bir kez, gönüllüler ise iki defa dokunulmazlığı kaybederken, Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan eleme potasına giren isimlerden oldu.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon