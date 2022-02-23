Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım ödülü aldı? İşte 22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıt bulduğu salı gecesi heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Takımların canını dişine taktığı oyunda gönüllüler takımı ödülü kazandı. Diğer yandan Atakan'ın sakatlıktan dolayı elenmesinin ardından gönüllüler takımına yedeklerden Ayşe Yüksel katıldı.
Her hafta salı akşamları heyecan ve rekabet dolu anlara neden olan ödül oyununda gönüllüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın sandviç ve bar yiyeceği açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan yiyecek ödülünde her iki takım da canla başla mücadele verdi.
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Kadınlar mücadelesini gönüllüler takımı kazanırken, erkekler karşılaşmasının galibi de Hikmet'in aldığı son sayı ile yine gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı ödül oyununu 5-8 skorla kazanmış oldu. Ünlüler takımı ise kamp alanına eli boş döndü.
Survivor'da eleme çarşamba akşamı yaşanacak. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları ile 4 yarışmacı eleme adayı olmuştu. Ünlüler bir kez, gönüllüler ise iki defa dokunulmazlığı kaybederken, Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan eleme potasına giren isimlerden oldu.