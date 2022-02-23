Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım ödülü aldı? İşte 22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununu kazanan takım

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı akşamları heyecan ve rekabet dolu anlara neden olan ödül oyununda gönüllüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın sandviç ve bar yiyeceği açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan yiyecek ödülünde her iki takım da canla başla mücadele verdi.

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