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Survivor'da dün hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star'da Anlat Bakalım oyununun kazananı

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor All Star'ın 8 Şubat tarihli 19. bölümünde ödül oyunu mücadelesi verildi. Heyecanla beraber rekabeti de artan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler anlat bakalım oyununda eğlenceli sahnelere imza attı. Zorlu parkurda yarışmacıların canını dişine taktığı oyunun sonunda ipi göğüsleyen takım yiyecek ödülüne kavuşurken, Ardahan'ın performansı geceye damga vurdu. Peki, Survivor'da dün hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star'da Anlat Bakalım oyununun kazananı

1/6Survivorda dün hangi takım kazandı İşte Survivor All Starda Anlat Bakalım oyununun kazananı

Survivor All Star'da ödülü kazanan takım salı gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'nin son bölümünde anlat bakalım ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk etapta anlat bakalım oyununda karşılaşan yarışmacılar en fazla kelimeyi tahmin ederek kahve ödülünü almak için çaba gösterdi. Oyunda ünlüler takımı gecenin galibi oldu. Kıran kırana mücadelelerin ekranlara geldiği Survivor ödül oyununu ise bu hafta da gönüllüler takımı kazandı.

2/6ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu engellerin yer aldığı parkurda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın börek yiyeceği açıklandı. Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadın ve erkek yarışmacıların karşılaşmasında eşitlik sağlandı.

3/6Survivorda dün hangi takım kazandı İşte Survivor All Starda Anlat Bakalım oyununun kazananı

Ünlüler ve gönüllülerin 1-1'lik skoru sonrası en iyiler bu kez parkura çıktı. Bu etapta da eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında gönüllüler takımının aldığı sayı ile bu haftanın ödül oyununu da gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı bir kez daha parkurda oyun kaybederek ödüle veda etti.

4/6ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar eğlenceli anlar yaşadı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.

5/6Survivorda dün hangi takım kazandı İşte Survivor All Starda Anlat Bakalım oyununun kazananı

Haftanın Anlat Bakalım ödülü ise kahve ve yiyecek olarak açıklandı. Oyunun sonunda en çok kelimeyi bilen takım ünlüler oldu.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma