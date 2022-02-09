Survivor'da dün hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star'da Anlat Bakalım oyununun kazananı

Survivor All Star'da ödülü kazanan takım salı gecesi netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'nin son bölümünde anlat bakalım ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk etapta anlat bakalım oyununda karşılaşan yarışmacılar en fazla kelimeyi tahmin ederek kahve ödülünü almak için çaba gösterdi. Oyunda ünlüler takımı gecenin galibi oldu. Kıran kırana mücadelelerin ekranlara geldiği Survivor ödül oyununu ise bu hafta da gönüllüler takımı kazandı.
Zorlu engellerin yer aldığı parkurda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın börek yiyeceği açıklandı. Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadın ve erkek yarışmacıların karşılaşmasında eşitlik sağlandı.
Ünlüler ve gönüllülerin 1-1'lik skoru sonrası en iyiler bu kez parkura çıktı. Bu etapta da eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında gönüllüler takımının aldığı sayı ile bu haftanın ödül oyununu da gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı bir kez daha parkurda oyun kaybederek ödüle veda etti.
Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar eğlenceli anlar yaşadı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.
Haftanın Anlat Bakalım ödülü ise kahve ve yiyecek olarak açıklandı. Oyunun sonunda en çok kelimeyi bilen takım ünlüler oldu.
Survivor All Star’a kim veda edecek? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/eFVEJbcxW9— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 8, 2022