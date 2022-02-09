Survivor'da dün hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star'da Anlat Bakalım oyununun kazananı

Ünlüler ve gönüllülerin 1-1'lik skoru sonrası en iyiler bu kez parkura çıktı. Bu etapta da eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında gönüllüler takımının aldığı sayı ile bu haftanın ödül oyununu da gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı bir kez daha parkurda oyun kaybederek ödüle veda etti.