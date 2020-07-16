Survivor Nisa'dan Tarkan yorumu: Olayları gördü, takipten çıktı

*En çok istediğin şey neydi?

Nisa: Avengers’in şampiyon olmasını.



*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Nisa: Berkan’ın elenmesi. Onu dışarıdan seyrettim ama yine de Survivor ile alakalı olan şey o.



*En çok neye şaşırdın?

Nisa: Galiba hastalığın açıklanmasına.



*En çok neyi yanlış anladın?

Nisa: Galiba başlardı her şeyi yanlış anlıyordum. Çünkü Türkçe’yi anlamıyordum.