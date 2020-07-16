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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 15:01,

Survivor Nisa'dan Tarkan yorumu: Olayları gördü, takipten çıktı

Survivor 2020, tarihinin en çok izlenen ve konuşulan yarışması oldu bu yıl... Survivor final gecesinin ertesi günü yarışmacılar ve Acun Ilıcalı barbekü partisinde buluştu. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu yarışmada konuşulan isimler bir hayli fazla... Survivor’a damga vuran isimlerden Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu.

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Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...

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*Nasılsın Nisa?
Nisa: İyiyim. (Gülüyor.)


*Seni çok yormayalım hemen Challenge kısmımıza geçelim. Adada en sinirli kimdi?Nisa: Yasin.

*En saf?
Nisa: Benim.

*En gamsız?
Nisa: O ne demek?

3
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*Umursamaz, vurdumduymaz anlamında.
Nisa: Düşünmem lazım.

*En komik?
Nisa: Ersin abi.

*En şaşırtan kim oldu seni?
Nisa: Bence ben o resmi yaptığımda onlar şaşırdı.

*En aşk insanı?
Nisa: Aşkımdır. (Gülüyor.)

*En kıskanç?
Nisa: Evrim.

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*En aç?
Nisa: Ardahan.

*En iyi kalpli?
Nisa: Cemal.

*En yardımsever?
Nisa: Ya Yasin ya da Cemal.

*En üzüldüğün eleme?
Nisa: Başta Makbule’ydi sonra Gizem’e üzüldüm.

5
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Tarkan Twitter sayfasında 22 kişiyi takip ediyor. Biri de sensin. Ne düşünüyorsun?
Nisa: Kardeşim yollamıştı onu bana. Ben zaten Twitter kullanan bir insan değilim. Arkadaşım “Twitter açmalısın yoksa fake hesapların açılacak.” dedi. Ben de bunun üzerine hesap açtım. Elendikten sonra biraz kullanmak zorunda kaldım. Artık takip etmiyor ama olayları gördü takipten çıktı.

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*En çok istediğin şey neydi?
Nisa: Avengers’in şampiyon olmasını.

*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?
Nisa: Berkan’ın elenmesi. Onu dışarıdan seyrettim ama yine de Survivor ile alakalı olan şey o.

*En çok neye şaşırdın?
Nisa: Galiba hastalığın açıklanmasına.

*En çok neyi yanlış anladın?
Nisa: Galiba başlardı her şeyi yanlış anlıyordum. Çünkü Türkçe’yi anlamıyordum.

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*Senin çok özdeşleştiğin Avokado konusu var. Herkes çok merak ediyor ve sormamı istediler. Avokado denince sen geliyorsun akıllara artık.
Nisa: Onu fark ettim zaten döndükten sonra her yerde Avokado reklamları filan çıkmaya başladı. Ben de “O kadar mı?” dedim.

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