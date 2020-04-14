Survivor Nisa ödül oyununda neden oynamadı? Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder. Şuan Nisa çok pozitif. Çok iyi niyetli masum bir kız… Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım.