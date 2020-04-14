Survivor Nisa ödül oyununda neden oynamadı? Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı
Survivor'da dün ekranlara gelen voleybol oyununda Nisa'nın oynamak istememesi herkesi şoke etti. Nisa Bölükbaşı'nın hangi sebeple oynamak istemediğini Acun Ilıcalı açıkladı.
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Bugün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nisa hakkında da konuşan Ilıcalı şunları söyledi;
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Survivor dünyanın en zor yarışması… Bizim bu seneki Survivor’ın zorluk katsayısını verilen kilolardan anlaşmışsınızdır. Fiziksel ve mental olarak zorluklar var. Dayanamayıp gidenler oldu bu zamana kadar hatırlarsınız siz de…
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Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi. Gitsem mi, kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık arttırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen Nisa’yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik.
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Biz Survivor’a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi. Kafa olarak bir gidiyor, bir geliyordu… Bu durum zamanla bize de yansımaya başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı.
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Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Eser de oldu en son Cemal Can da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum.
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Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder. Şuan Nisa çok pozitif. Çok iyi niyetli masum bir kız… Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım.
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Şöyle bir sistem yok biz de ‘voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun’ bu çok sıra dışı bir olay! Bunu bir kez yaparsınız ama bunu kronik bir hale getirirse müsaade etmeyiz. ‘Bırak o zaman’ deriz.250 bin kişinin başvurduğu bir program bu 10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa’nın mesajı aldığını düşünüyorum.
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DÜN NE OLMUŞTU
Nisa dün akşam yayınlanan Survivor ödül oyununda gönüllüler takımında arkadaşlarını yalnız bırakmış ve bu hareketi tepki çekmişti.
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Dün akşam voleybol oyununda oynamayan Nisa'nın oyun boyunca moralsiz olduğu anlar kameralara yansıdı. Genç yarışmacı arkadaşlarının devamlı moral vermesine rağmen motive olamadı. Gönüllüler karşılaşmayı Nisa’nın olamamasına rağmen kazanırken yemek ödülünün de sahibi oldu.
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Fakat asıl sürpriz ise oyun sonrasında ortaya çıktı. Nisa'nın profesyonel voleybolcu olduğu ve Çekya'da bir şampiyonada takımıyla birlikte 2. olduğu bilgisi ortaya çıktı.
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ACUN ILICALI'DAN TEPKİ
Oyun sonrası yarışmacılara seslenen Acun Ilıcalı, “Ben sakatlıktan dolayı oynamayan gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamak istemeyeni de gördüm. Ama oyuna gelip 'ben bugün oynamak istemiyorum' diyeni de ilk defa görüyorum. Bizim bilemediğimiz bir sebep varsa da söyleyebilirsin” ifadelerini kullandı. Nisa ise 'burada söylemek istemiyorum' diyerek sessiz kaldı.