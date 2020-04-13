Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de Nisa ve Sercan arasında neler oluyor?
Survivor 2020'de birleşme partisinde gözler Nisa ve Sercan'daydı. Ancak ikili arasında enteresan anlar yaşandı. Birleşme partisinde sahneye çıkan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi.İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu. Karşı takımlarda yer alan ve isimleri aşk dedikodularıyla gündeme gelen Nisa ve Sercan, birleşme partisi ardından artık aynı adada kalacaklar. Sercan Yıldırım özellikle futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2020 yarışmacısı Nisa hakkında bilgiler...
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Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'ta dünyaya geldi. Önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. Küçük yaşlarda sporla ilgili olan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
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15 yaşında yüzmeyi bıraktıktan sonra bir takım oyunu olan voleybola yöneldi. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
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Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.Sercan kavganın nedenini, ‘Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi’ sözleriyle açıklamıştı. İddiaya göre Sercan’ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.
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Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.Nisa’nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,'Nisa'ya kıyamıyorum o yesin' dedi. Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan’ın bu hareketi 'ikili arasında aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi.