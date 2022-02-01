Survivor Nisa kaç yaşında, nereli, kimdir? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday sevgili mi? İşte detaylar

Survivor Nisa ile ilgili bilgiler araştırılıyor. 1998 doğumlu olan Survivor Nisa Bölükbaşı Prag doğumlu. Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için ‘Bunun sevgililerine anlam veremiyorum’ demesine Nisa sessiz kalmadı. Survivor Nisa, takım arkadaşına ‘Bana da laf atmasaydın olmazdı’ şeklinde cevap verdi. Ardından Evrim de ‘Ogeday varken öyle bir şey yapmam’ cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada ‘Evrim aşkı ifşaladı' yorumlarına sebep oldu.
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı gündeme geldi.
Survivor yarışmasında yer alan Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti! Evrimin açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalmadı. Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" şeklinde cevap verdi. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada "Evrim aşkı ifşaladı' yorumlarına sebep oldu.