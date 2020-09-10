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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 07:40 | 

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Babasıyla tanıştırdı...

Aşklarını sosyal medyada ilan eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, önceki gün Çeşme’de görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Barış Murat Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş’te bulunan kumru dükkanına götürdü.

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İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla tokalaşarak tanıştı.

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Güven Yağcı’nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

4SURVİVORDA TANIŞTILAR
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SURVİVOR'DA TANIŞTILAR

Katıldıkları Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü.

5AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR
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AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlıklarını tamamladığı dijital bir platform için iş yapacak. İkiliye YouTuber Enis Batur da eşlik edecek.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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