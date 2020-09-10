Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Babasıyla tanıştırdı...

Barış Murat Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş’te bulunan kumru dükkanına götürdü.İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla tokalaşarak tanıştı.Güven Yağcı’nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Katıldıkları Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü.Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlıklarını tamamladığı dijital bir platform için iş yapacak. İkiliye YouTuber Enis Batur da eşlik edecek.