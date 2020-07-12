Survivor ne zaman bitiyor? İşte Survivor final tarihi ve finalin yapılacağı yer

Final öncesi canlı mücadeleler gerçekleşeceğini Acun Ilıcalı şunları söyledi;



Canlı yayın dokunulmazlık oyunu sonrası açıklama yapan Acun Ilıca, Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını söyledi.



“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak.