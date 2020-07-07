Survivor ne zaman bitiyor 2020? Survivor Ünlüler Gönüller final tarihi belli oldu
Survivor ne zaman bitecek? Survivor Ünlüler Gönüller'in final tarihi şampiyonluk yarışına doğru son günlere girilirken, izleyenlerin gündemine geldi. Yarı finalde mücadele eden son 6 yarışmacıdan hangisinin büyük ödülü kazanacağı merak edilirken, Acun Ilıcalı Survivor 2020 final tarihini son yapılan konseyde açıkladı. Ilıcalı, bu hafta üç kez eleme olacağını söyleyerek, "Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek." dedi. İşte, Survivor 2020 final tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de şampiyonluk için geri sayım başladı. Adada kalan Sercan, Berkan, Cemal Can, Elif, Berkan ve Yasin dokunulmazlık oyunlarında galibiyet için son güçlerini kullanıyor. Survivor 2020'de final dörtlüsüne kalan 1 yarışmacı SMS oyları ile bu sezonun şampiyonu olacak. İşte, Survivor finaliyle ilgili detaylar.
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SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Aylardır süren Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı,"Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. " dedi.
Acun Ilıcalı şunları söyledi;.
“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak.
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SURVİVOR FİNALİ İSTANBUL'DA
Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.
İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?
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Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.
Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak