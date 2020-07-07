Survivor ne zaman bitiyor 2020? Survivor Ünlüler Gönüller final tarihi belli oldu

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN? Aylardır süren Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı,"Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. " dedi.



Acun Ilıcalı şunları söyledi;.



“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak.