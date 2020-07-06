Survivor ne zaman bitiyor 2020? Surivor Ünlüler Gönüller final tarihi belli oldu

SURVİVOR FİNALİ İSTANBUL'DA Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.