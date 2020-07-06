Survivor ne zaman bitiyor 2020? Surivor Ünlüler Gönüller final tarihi belli oldu
Surivivor ne zaman bitecek? Survivor Ünlüler Gönüller'in final tarihi şampiyonluk yarışına doğru son günlere girilirken, izleyenlerin gündemine geldi. Yarı finalde mücadele eden son 6 yarışmacıdan hangisinin büyük ödülü kazanacağı merak edilirken, Acun Ilıcalı Survivor 2020 final tarihini açıkladı. Ilıcalı, "Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil." dedi. İşte, Survivor 2020 final tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de şampiyonluk için geri sayım başladı. Adada kalan Sercan, Berkan, Cemal Can, Elif, Berkan ve Yasin dokunulmazlık oyunlarında galibiyet için son güçlerini kullanıyor. Survivor 2020'de final dörtlüsüne kalan 1 yarışmacı SMS oyları ile bu sezonun şampiyonu olacak. İşte, Survivor finaliyle ilgili detaylar.
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SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Aylardır süren Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
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SURVİVOR FİNALİ İSTANBUL'DA
Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.