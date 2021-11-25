Survivor ne zaman başlıyor? İşte 2022 Survivor'dan son bilgiler
Yarışma programı Survivor'da gelecek yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağı, ilgiyle izlenen yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlıyor?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sevilen yarışma programının yeni sezon tarihi, sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2022'de heyecan yine dorukta olacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ALL-STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması geldi. AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.
Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi.
Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi.