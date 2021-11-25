Survivor ne zaman başlıyor? İşte 2022 Survivor'dan son bilgiler

ALL-STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması geldi. AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.



Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi.



