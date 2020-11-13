Survivor ne zaman başlıyor? İşte 2021 Survivor hakkında bilgi

SURVİVOR YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK? Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul’da dinleniyor.



Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.



2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.



Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021’e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.



