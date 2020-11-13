Survivor ne zaman başlıyor? İşte 2021 Survivor hakkında bilgi
'Survivor 2021?' ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2021'de heyecan yine dorukta olacak. Peki, Survivor ne zaman başlıyor?
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Yarışma programı Survivor'da gelecek yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı, ilgiyle izlenen yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SURVİVOR YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?
Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul’da dinleniyor.
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021’e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.