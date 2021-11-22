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Televizyon
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 14:20 | 

Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması! Kadroları açıklayacağı tarihi paylaştı

Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması geldi. AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.

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Survivor 2022 All Star'ın ne zaman başlayacağı ve yarışmada hangi yarışmacıların yer alacağı soruları gündemdeki yerini korurken Acun Ilıcalı’dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Katıldığı konferans ardından gazeteciler ile konuşan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?' sorusuna da yanıt verdi.
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Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi. Survivor 2022 sezonunun geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında ocak sonu-şubat ortası gibi ekran macerasına başlaması bekleniyor.
3KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da kadroda yer alabileceği iddia ediliyor.
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