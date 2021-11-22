Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması! Kadroları açıklayacağı tarihi paylaştı
Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması geldi. AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.
Survivor 2022 All Star'ın ne zaman başlayacağı ve yarışmada hangi yarışmacıların yer alacağı soruları gündemdeki yerini korurken Acun Ilıcalı’dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Katıldığı konferans ardından gazeteciler ile konuşan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?' sorusuna da yanıt verdi.
KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER
Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.