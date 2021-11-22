Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması! Kadroları açıklayacağı tarihi paylaştı

Survivor 2022 All Star'ın ne zaman başlayacağı ve yarışmada hangi yarışmacıların yer alacağı soruları gündemdeki yerini korurken Acun Ilıcalı’dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Katıldığı konferans ardından gazeteciler ile konuşan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?' sorusuna da yanıt verdi.