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Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere Survivor 2022 kadrosunda

#Nagihan Karadere#Survivor Nagihan #Survivor 2022

Nagihan Karadere, Survivor 2022 kadrosunda yer alıyor. Survivor Nagihan daha önce iki defa yarışmaya katılmış, 2016 yılında beşinci olmuştu. Başarılı yarışmacı bu sene Ünlüler Takımı kadrosunda bulunuyor. Peki, Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/3Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli Nagihan Karadere Survivor 2022 kadrosunda

Survivor Nagihan merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere Ünlüler Takımında yarışacak. Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu. Eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Nagihan Karadere, Ece Arven adında bir kız çocuk annesidir.

2/3NAGİHAN KARADERE KİMDİR

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 1984 doğumludur. Adana’da dünyaya gelen Karadere kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

3/3Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli Nagihan Karadere Survivor 2022 kadrosunda

2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti. Ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu. Ünlü ismin Ece Arven isimli bir kızı bulunuyor.

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#Nagihan Karadere#Survivor Nagihan #Survivor 2022