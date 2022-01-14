Survivor Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Aydın oynadığı takımlar ve kariyer bilgileri

Survivor 2022 yarışmacısı Merve Aydın, Survivor yeni sezonu ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz senelerde de dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, yarışmadaki atletik duruşu ile öne çıkmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? İşte detaylar…
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.
800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.