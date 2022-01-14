Survivor Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Aydın oynadığı takımlar ve kariyer bilgileri

Survivor 2022 yarışmacısı Merve Aydın, Survivor yeni sezonu ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz senelerde de dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, yarışmadaki atletik duruşu ile öne çıkmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? İşte detaylar…