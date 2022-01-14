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Survivor Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Aydın oynadığı takımlar ve kariyer bilgileri

#Merve Aydın#Merve Aydın Kimdir#Merve Aydın Nereli

Survivor Merve Aydın, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor sezonlarının en iddialı isimlerinden Merve Aydın, All Star kadrosuna dahil oldu. İlk olarak 2014 sezonuna katılan ancak asıl çıkışını 2015'te yapan Merve Aydın, son anda birinciliği kaptırmıştı. Peki son 10 yılın En Başarılı Kadın Survivor’ı olan Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1/3Survivor Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında Merve Aydın oynadığı takımlar ve kariyer bilgileri

Survivor 2022 yarışmacısı Merve Aydın, Survivor yeni sezonu ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz senelerde de dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, yarışmadaki atletik duruşu ile öne çıkmıştı. Peki, Survivor'da kim elendi, Merve elendi mi? İşte detaylar…

2/3MERVE AYDIN KİMDİR

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.

3/3Survivor Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında Merve Aydın oynadığı takımlar ve kariyer bilgileri

800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

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