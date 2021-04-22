Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın diskalifiye mi olacak?

O akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini belirtmişti.