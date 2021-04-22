Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın diskalifiye mi olacak?
Survivor yeni bölüm fragmanı ardından gözler Merve Aydın'a çevrildi. İletişim oyunu sırasında kaza geçiren Merve Aydın kanlar içerisinde kalmış, Acun Ilıcalı genç yarışmacının kritik olduğunu belirtmişti. Peki, Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kimdir?
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Ünlüler takımının iddialı kadın yarışmacılarından olan Merve Aydın, parkurdaki engele burnunu çarpması sonucu yaralanmıştı. Bir anda kanlar içinde kalan Aydın, oyuna devam edememişti. Burnu doktor Metin Kuş tarafından kontrol edilen Aydın, kırık olduğu tespit edilince hastaneye kaldırıldı. Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Kanama durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" demişti.
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O akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini belirtmişti.
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MERVRE AYDIN KİMDİR?
10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi