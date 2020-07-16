Survivor Mert'ten samimi açıklamalar: Aşka sıra gelmedi

*En çok hangi yemeği özledin?

Mert: Ben etçiyimdir. Kebap türlerini çok özledim. Birde karnıyarık, pilav ve dolma gibi anne yemeklerini çok özledim. Künefe gibi tatlıları da.



*Oradasın ve gerçekten kopuksun hayattan. Gerçek bir Survivor yaşıyorsun. Bugüne kadar paylaşmadığın oradaki bir anını bizimle paylaşır mısın? Başını yastığa koyduğunda bir yaş gelmiştir o da olabilir.

Mert: Ben orada kimseyle paylaşamadığım ve sadece benim bildiğim bir şeyi Panaroma’da paylaştım final günü. Sonra bir baktım Twitter’da tt yapmışlar hırsız Mert diye. Çok tatlı bir anıydı o. Bende “Kalbinizi çaldığım için bana hırsız diyormuşsunuz.” diyerek konuyu çevirdim. Karşı takımın havuçlu kekini çalmıştım. İyi ki de çalmışım, karnımı doyurdum.