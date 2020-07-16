Survivor Mert'ten samimi açıklamalar: Aşka sıra gelmedi
Survivor 2020, tarihinin en çok izlenen ve konuşulan yarışması oldu bu yıl... Survivor final gecesinin ertesi günü yarışmacılar ve Acun Ilıcalı barbekü partisinde buluştu. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu yarışmada konuşulan isimler bir hayli fazla... Survivor’a damga vuran isimlerden Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz sıcağı sıcağına hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Survivor’a dair itiraflarda bulunan yarışmacılar ‘en’leri anlattı.
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Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...
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Survivor Mert Öcal: Acun Ilıcalı ile Frekansımız Çok Tuttu, Beni Farklı Bir Yerde Görebilirsiniz
#Hürriyet #Survivor #SurvivorMert
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*Nasılsın Mert? Mert: İyiyim, sizi sormalı.
*Teşekkür ederiz. Yorgun görünüyorsun. Mert: Tam dinlenemedik tabii. Yarışmada olmamamıza rağmen sürekli televizyonda bir çekim ya da bir event oluyor. Final enerjisi vardı iki gün arka arkaya. Bugünden sonra artık biraz dinlenmeye başlayacağız.
*Sende şampiyon enerjisi de var, görüyorum onu. Mert: Çok teşekkür ederim.
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*Ne düşünüyorsun? Survivor’dan sonra seni nasıl bir gelecek bekliyor? Hiç planladın mı ya da bunu düşündün mü? Mert: Normalde oyunculuk yapıyorum. Onun dışında gıda markam var benim. Bu iki alanda devam edeceğim. Hem ticaretle hem de oyunculuk ile devam etmeyi düşünüyorum. Ama tabii bunların dışında ne olur, beni farklı bir yerde görebilir mi izleyiciler buna da açık olsunlar.
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*Challenge kısmımıza geçelim o zaman. En sinirli kimdi adada? Mert: Ben.
*En gamsız? Mert: Yunus Emre.
*En komik? *Mert: Ersin.
*En şaşırtan? Mert: Yunus Emre.
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*En aşk insanı? Mert: Onunla alakalı bir cevap veremem. Aşk ile alakalı hiçbir şey yoktu orada. Ana içgüdüsel sorunumuz açlık olduğu için aşka sıra gelmedi.
*Gerçekten olmuyor mu? Mert: Mümkün değil. Hepimiz içgüdülerimizle yaşayan canlılar olduğumuz için orada önce barınma sonra açlık ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyordu. Bunları tam anlamıyla hiçbir zaman karşılayamadığımız için aşk konularına vakit kalmadı.
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*Diğer yarışmacılar oranla Acun beyin sizinle daha mı iyi ilişkileriniz oldu? Mert denince insanlar “Acun bey çok sevdi.” diyor.
Mert: Diğer yarışmacılara oranla diyemeyiz. Bizim frekansımız Acun abi ile çok iyi tuttu. Ben Acun abiyi çok seviyorum. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Onun da güzel sözleri oluyor benimle alakalı. Ona buradan teşekkür ederim.
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*En kıskanç? Mert: Kimse öne çıkmıyordu. Kıskançlıkta herkes birbirine benziyordu.
*En aç? Mert: Perviz.
*En iyi kalpli? Mert: Benimdir herhalde.
*En yardımsever? Mert: Berkan. Sürekli herkese koşturan bir kardeşimiz.
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*En acımasız? Mert: Herhalde benimdir.
*En üzüldüğün eleme? Mert: Oradayken Perviz’di.
*En çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Mert: Orada çok büyük sorunlarımız yoktu. Tabii ki fiziki performans ve özlem dışında. Oyun kaybettiğimizde üzülüyordum. Bir hamburger oyununu kaybettiğimizde 20 defa hamburger diye sayıklamışım. O olabilir. Birde bir tane büyük villa ödülü vardı ona da üzüldüm.
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*En sevindiğin ödül neydi? Mert: Helikopter ile aldılar bizi bir yerlere götürdüler. Ödül çok keyifli bir ödüldü. Fakat ben ödülün içeriğini kafamda tam olarak tasarlayamadığım için önce ödülü kazandığımıza sevindim. Ondan sonra hepsi bana ters olan şeyler yükseklik korkum var, helikopterde korkuyorum. Zipline diye bir şey vardı ona da binemedim. Çok sevindim ama çokta değerlendiremedim o ödülü.
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*En çok hangi yemeği özledin? Mert: Ben etçiyimdir. Kebap türlerini çok özledim. Birde karnıyarık, pilav ve dolma gibi anne yemeklerini çok özledim. Künefe gibi tatlıları da.
*Oradasın ve gerçekten kopuksun hayattan. Gerçek bir Survivor yaşıyorsun. Bugüne kadar paylaşmadığın oradaki bir anını bizimle paylaşır mısın? Başını yastığa koyduğunda bir yaş gelmiştir o da olabilir. Mert: Ben orada kimseyle paylaşamadığım ve sadece benim bildiğim bir şeyi Panaroma’da paylaştım final günü. Sonra bir baktım Twitter’da tt yapmışlar hırsız Mert diye. Çok tatlı bir anıydı o. Bende “Kalbinizi çaldığım için bana hırsız diyormuşsunuz.” diyerek konuyu çevirdim. Karşı takımın havuçlu kekini çalmıştım. İyi ki de çalmışım, karnımı doyurdum.