Survivor Mert Öcal kimdir, nereli, kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizide oynadı? İşte, biyografi bilgileri

Mert Öcal biyografisi ve kariyeri ile merak konusu oldu. Bu yıl All Star olarak gerçekleştirilecek Survivor 2022 yarışmasının ünlüler kadrosu belli oldu. Kadroda dikkat çeken isimlerden katıldığı dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Öcal oldu. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2022 Mert Öcal'ın hayatı...
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.
2021 - Sen Çal Kapımı2020 - Survivor 20202019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)2017 - Savaşçı (Baran)2015-2016 - Aşk Yeniden2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)2013 - Bizim Okul2011 - Doktorlar2008 - Görgüsüzler2007 - Yabancı Damat2007 - Oyun Bitti2006 - Rüyalarda Buluşuruz2005 - Nehir2005 - Asla Unutma