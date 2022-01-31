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Survivor Mert kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor Mert Öcal hakkında bilgiler

#Mert Öcal#Survivor Mert#Survivor 2022

Survivor Mert merak edilen isimler arasında bulunuyor. Mert Öcal ve Sude Burcu arasında yaşananlar gündemde yer alıyor. Survivor Nisa ve Ogeday’ın da dahil olduğu diyalogların ardından izleyiciler Mert Öcal’ı araştırmaya başladılar. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında nereli?

1/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında nereli Survivor Mert Öcal hakkında bilgiler

Survivor Mert Öcal’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Mert Öcal daha önce 2020 sezonunda programda yer almıştı. 1982 doğumlu olan Survivor Mert’in rol aldığı diziler arasında Arka Sokaklar da bulunuyor.

2/3SURVİVOR MERT KİMDİR

SURVİVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.

3/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında nereli Survivor Mert Öcal hakkında bilgiler

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

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#Mert Öcal#Survivor Mert#Survivor 2022