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Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Öcal, Arka Sokaklar oyuncuları arasındaydı

#Survivor Mert#Mert Öcal#Survivor 2022

Survivor Mert ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Mert Öcal, Survivor 2022’de ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Bu hafta sürgün adasına giden yarışmacı takım arkadaşlarına sitemde bulundu. Peki Survivor Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Arka Sokaklar oyuncuları arasında da yer alan Mert Öcal hakkında bilgiler

1/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli Mert Öcal, Arka Sokaklar oyuncuları arasındaydı

Mert Öcal bu hafta sürgün adasına giden isimler arasında yer alıyor. Survivor eleme adaylarından biri olan Mert Öcal ünlüler takımında yarışıyor. 1982 doğumlu olan Survivor Mert 2020 yılında da yarışmaya yer almıştı.

2/3SURVİVOR MERT KİMDİR

SURVİVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.

3/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli Mert Öcal, Arka Sokaklar oyuncuları arasındaydı

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

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#Survivor Mert#Mert Öcal#Survivor 2022