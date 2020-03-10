Survivor kim kazandı ve kim eleme adayı oldu? Survivor bireysel performans birincileri açıklandı!

Survivor ödül oyunu dün akşam heyecan dolu anlara sahne oldu. Tavuk ödülü için varlarını yoklarını ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı, deniz parkurunda büyük bir mücadele örneği gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise performans birinciler belli oldu. Birinci olan isimler yanlarında belirledikleri isimleri ödüle götürdü. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler



SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Surivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.