Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 08:10,
Survivor kim kazandı ve kim eleme adayı oldu? Survivor bireysel performans birincileri açıklandı!
Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme adaylarının belirlenmesi dolayısıyla ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tavuk ödülü için yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı, kıyasıya mücadele verdi. Mücadelenin sonunda bir takım 4 adet tavuk parçasını almaya hak kazandı. Peki, Survivor'da dün kim kazandı ve kim eleme adayı oldu? İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve detaylı bilgiler
Survivor ödül oyunu dün akşam heyecan dolu anlara sahne oldu. Tavuk ödülü için varlarını yoklarını ortaya koyan ünlüler ve gönüllüler takımı, deniz parkurunda büyük bir mücadele örneği gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise performans birinciler belli oldu. Birinci olan isimler yanlarında belirledikleri isimleri ödüle götürdü. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Surivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.
PERFORMANS BİRİNCİLER AÇIKLANDI
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans birincileri yeniden parkurda karşı karşıya geldi. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı oyunda keyifli anlar yaşandı. Oyunu bu hafta kadınlar takımında Elif kazandı, erkeklerde ise Yasin kazandı.
Ödülü alan Elif Yıldırım Gören Ersin , Berkan ,Sercan'ı ödüle götürdü. Mert'i seçmesine rağmen Mert ödülü kabul etmedi.
Yasin Obuz ise Ceyhun, Nisa, Cemal Can'ı götürdü.
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