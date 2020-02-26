Survivor kim elendi? Survivor 2020 dün akÅŸam elenen isim adaya veda etti!
Survivor'da dÃ¼n akÅŸam bir kiÅŸi daha elenerek ada yaÅŸantÄ±sÄ±na veda etti. Heyecan dolu geÃ§en gecede iletiÅŸim oyunu heyecanÄ± da yaÅŸandÄ±. ÃœnlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± aileleriyle baÄŸlantÄ± kurabilmenin heyecanÄ± ile Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanabilmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle savaÅŸtÄ±. Survivor 2020'nin ilk iletiÅŸim oyununda kazanan takÄ±m ailesine e-posta atma ÅŸansÄ± kazandÄ±. Gecenin sonunda ise elenen isim dolayÄ±sÄ±yla hÃ¼zÃ¼n vardÄ±. Peki, Survivor'da dÃ¼n akÅŸam kim elendi? Ä°ÅŸte, Survivor'da elenen ve iletiÅŸim Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan takÄ±m bilgileri
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Survivor'da dÃ¼n akÅŸam elenen isim yapÄ±lan konseyle birlikte aÃ§Ä±klandÄ±. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'dan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konseyde en az SMS'i alan isim adaya veda etti. Survivor iletiÅŸim oyunu da Ã¼nlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± iÃ§in Ã¶nem arz etti. Ä°ÅŸte, Survivor'da Ã¶nceki akÅŸam elenerek veda eden isim ve iletiÅŸim oyunu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
SURVÄ°VOR 2020'DE KÄ°M ELENDÄ°?
Survivor'da ikinci elenen isim SMS sÄ±ralamasÄ± ile netlik kazandÄ±. Acun IlÄ±calÄ±, Ä°stanbul'dan katÄ±lÄ±ÄŸÄ± konseyde sÄ±ralamayÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte, Survivor iletiÅŸim oyununu kazanan ve adaya veda eden takÄ±mlar hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler...
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ADAYA VEDA EDEN Ä°KÄ°NCÄ° Ä°SÄ°M O OLDU
SMS oylamasÄ± ile en fazla oyu alan BarÄ±ÅŸ ve Ersin eleme potasÄ±na girmesi iÃ§in TuÄŸba Melis TÃ¼rk ve Mert Ã–cal'Ä±n isimlerini sÃ¶yledi. YapÄ±lan oylama ise Survivor'dan elenen ikinci isim TuÄŸba Melis TÃ¼rk oldu. SMS sÄ±ralamasÄ± ise ÅŸÃ¶yle geliÅŸti;
Survivor'da Ã¼nlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶dÃ¼l oyunu iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar telefon Ã¼zerinden aileleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p Ã¶zlemlerini dindirmek iÃ§in zorlu parkurda tÃ¼m gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullandÄ±. BÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin verildiÄŸi oyunda, iletiÅŸim Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Yasin'in sayÄ±sÄ± ile 10'a 7 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± kazandÄ±.
Ã–dÃ¼lÃ¼ kaybeden Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± duygusal anlar yaÅŸadÄ±. Ä°rem :" Bu Ã¶dÃ¼l benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Burada ailemin, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n kÄ±ymetini anladÄ±m. Buraya alÄ±ÅŸamadÄ±m hepsini Ã§ok Ã¶zledim." dedi.
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BÄ°RÄ°NCÄ° ELEME ADAYI KÄ°MDÄ°?Â
23 Åžubat 2020 Survivor 6. bÃ¶lÃ¼mde ÃœnlÃ¼ler ile GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanmak iÃ§in kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele verdiler. BaÅŸa baÅŸ giden oyunun galibi GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler oldu. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaybeden ÃœnlÃ¼ler ada konseyine giderek eleme potasÄ±na gÃ¶ndermek istedikleri takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ± yazdÄ±. YapÄ±lan oylama sonucunda haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± belli oldu. Oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± Derya oldu.
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TUÄžBA MELÄ°S TÃœRK KÄ°MDÄ°R?
TuÄŸba Melis TÃ¼rk, 7 EylÃ¼l 1990 tarihinde Bulgaristanâ€™Ä±n Sofya ÅŸehrinde dÃ¼nyaya geldi. Baba tarafÄ± Azeri kÃ¶kenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristanâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶Ã§ etti. Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nde GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesiâ€™nde Dram ve Oyunculuk BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nden mezun oldu. Akademi Neoâ€™da oyunculuk dersleri aldÄ±. AyakkabÄ± ve ÅŸapka tutkunu olan TuÄŸba Melis TÃ¼rk, Fazilet HanÄ±m ve KÄ±zlarÄ± dizisinin yanÄ± sÄ±ra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve KolpaÃ§inoâ€™nun kadrosunda yer aldÄ±.
Miss Turkey 2009 gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda finalist, Miss Kemer GÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ise ikinci oldu. 2011 yÄ±lÄ±nda "Best Model of Turkey" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci oldu.