TUÄžBA MELÄ°S TÃœRK KÄ°MDÄ°R? TuÄŸba Melis TÃ¼rk, 7 EylÃ¼l 1990 tarihinde Bulgaristanâ€™Ä±n Sofya ÅŸehrinde dÃ¼nyaya geldi. Baba tarafÄ± Azeri kÃ¶kenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristanâ€™dan TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶Ã§ etti. Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesiâ€™nde GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesiâ€™nde Dram ve Oyunculuk BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nden mezun oldu. Akademi Neoâ€™da oyunculuk dersleri aldÄ±. AyakkabÄ± ve ÅŸapka tutkunu olan TuÄŸba Melis TÃ¼rk, Fazilet HanÄ±m ve KÄ±zlarÄ± dizisinin yanÄ± sÄ±ra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve KolpaÃ§inoâ€™nun kadrosunda yer aldÄ±.



Miss Turkey 2009 gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda finalist, Miss Kemer GÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ise ikinci oldu. 2011 yÄ±lÄ±nda "Best Model of Turkey" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci oldu.