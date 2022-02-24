Survivor kim elendi, dün gece adadan kim gitti? 23 Şubat 2022 Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor All Star'da SMS sıralaması

Nefes nesen anlara neden olan oyunda kadınlarda kazanan ünlüler erkeklerde kazanan takım ise gönüllüler oldu. Oyunda eşitlik sağlandığı için bu kez iki takımdan en iyiler mücadele verdi. En iyiler karşılaşmasında kazanan iletişim oyununun kazananı gönüllüler oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler yakınlarından gelen elektronik postaları okuma şansı kazandı. Ödül sonrası takım yarışmacıları mektupları okurken gözyaşlarını tutamadı.