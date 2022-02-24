Survivor kim elendi, dün gece adadan kim gitti? 23 Şubat 2022 Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor All Star'da SMS sıralaması

Survivor All Star'da 23 Şubat Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022'de potada yer alan eleme adaylarının SMS sonuçları belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar gönüllüler takımından Yunus Emre, Yasin, Gökhan, ünlülerden de Nagihan olmuştu. Noter onaylı SMS oylamasına göre Survivor'dan elenen isim Yunus Emre oldu. Survivor'a veda eden Yunus Emre üzülürken Yasin de gözyaşlarına boğuldu.
Ünlüler ve gönüllüler takımında üç kez oynanan dokunulmazlık oyunları ile belirlenen eleme adayları için konsey yapıldı .Eleme konseyinde SMS sonuçlarına göre en düşük SMS oyu alarak elenen yarışmacı Yunus Emre oldu. Yunus Emre'nin vedası karşısında Yasin gözyaşlarına boğuldu.
Survivor şampiyonluğu hayalleri yarım kalan Yunus Emre'nin erken elendiğini söyleyen Acun Ilıcalı da üzgün olduğunu belirtti. Diğer yandan eleme öncesinde Acun Ilıcalı bu hafta Survivor All Star'da performans birincisi olan yarışmacının Sema olduğunu duyurdu.
Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlar olarak açıklandı. Sevdiklerinden gelen mektupları okumak isteyen isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda nefes kesen mücadeleyi ekranlara getirdi. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı karşılaştığı oyunda her iki takım da adeta canla başla savaştı.
Nefes nesen anlara neden olan oyunda kadınlarda kazanan ünlüler erkeklerde kazanan takım ise gönüllüler oldu. Oyunda eşitlik sağlandığı için bu kez iki takımdan en iyiler mücadele verdi. En iyiler karşılaşmasında kazanan iletişim oyununun kazananı gönüllüler oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler yakınlarından gelen elektronik postaları okuma şansı kazandı. Ödül sonrası takım yarışmacıları mektupları okurken gözyaşlarını tutamadı.
Diğer yandan Acun Ilıcalı'dan iletişim ödülünde sürpriz de geldi. Ilıcalı, ''Bir anne ya da babanın evladının yaşının önemli olmadığı konusunda hem fikir olduk. Bu konu bizim için hassas. Yaş gözetmeden bütün anne ve babalara iletişim ayrıcalığı tanıyacağız.'' dedi.