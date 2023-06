Survivor'dan elenen isim ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te SMS oylaması sonuçları belli oldu. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Ertuğ, Osman Can ve Özgür olarak belirlendi. Heyecan dolu bireysellik mücadelesi sonrası Nefise üçüncü olarak Özgür'ü eleme adayı olarak seçti. Ada konseyindeki SMS sonuçlarına göre Osman Can Survivor'a veda etti. Survivor'dan elenen Osman Can, " Hayallerimi gerçekleştirdim ve son beşliye kaldım. Finale de kalmak isterdim ama olmadı kısmet değilmiş." dedi.