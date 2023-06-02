Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Asena son kez duygularını dile getirdi. Asena, "İyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu. Nasipten ötesi yok. Tekrardan hakkımda hayırlısı olsun." dedi.