Survivor'dan elenen isim ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te SMS oylaması sonuçları belli oldu. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Ertuğ, Asena ve Cansu olarak belirlendi. Öte yandan konseyden önce yarışmacılar haftanın iletişim oyununda karşılaştı. 13 Haziran'da yapılacak büyük finale kısa süre kala kırmızı ve mavi takım kıran kırana mücadele verdi. İletişim oyununu kırmızı takım kazanırken, ada konseyi duygusal anlara neden oldu. Acun Ilıcalı bu hafta en az SMS oyunu alarak Survivor 2023'ten elenen yarışmacının, Asena olduğunu duyurdu.