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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 2023 1 Haziran? Dün akşam Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Cansu, Asena ve Ertuğ potadaydı! İşte SMS ile Survivor'a veda eden isim

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Kim Elendi#1 Haziran Survivor Son Bölüm#Survivor Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2023 17:55

Survivor'da kim elendi, sorusu 1 Haziran akşamı gerçekleşen heyecan dolu konseyde büyük heyecanla beklendi. İletişim ödülü ve haftanın eleme konseyi ile seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye'nin 1 Haziran tarihli 117. bölümünde, yarışmacıların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı iletişim oyununda Yusuf ve Cansu finale kalırken, ödülün sahibi kırmızı takım oldu. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde ise Acun Ilıcalı bu hafta eleme potasında yer alan Ertuğ, Cansu ve Asena'nın SMS oylama sıralamasını açıkladı. En az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen isim, büyük finale haftalar kala Dominik'e veda etti. Survivor 2023'e veda eden yarışmacı, "Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu." dedi. Peki, Survivor kim gitti 2023? İşte, son bölümde Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden yarışmacı ve ödülün kazananı...

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 2023 1 Haziran Dün akşam Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı Cansu, Asena ve Ertuğ potadaydı İşte SMS ile Survivora veda eden isim

Survivor'dan elenen isim ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te SMS oylaması sonuçları belli oldu. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Ertuğ, Asena ve Cansu olarak belirlendi. Öte yandan konseyden önce yarışmacılar haftanın iletişim oyununda karşılaştı. 13 Haziran'da yapılacak büyük finale kısa süre kala kırmızı ve mavi takım kıran kırana mücadele verdi. İletişim oyununu kırmızı takım kazanırken, ada konseyi duygusal anlara neden oldu. Acun Ilıcalı bu hafta en az SMS oyunu alarak Survivor 2023'ten elenen yarışmacının, Asena olduğunu duyurdu.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da veda eden isim belirlendi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından bu hafta Ertuğ, Cansu ve Asena için SMS oylaması gerçekleşmişti. Acun Ilıcalı, heyecan dolu gecede Survivor SMS oy sonuçlarını açıkladı. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Asena oldu.

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 2023 1 Haziran Dün akşam Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı Cansu, Asena ve Ertuğ potadaydı İşte SMS ile Survivora veda eden isim

Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Asena son kez duygularını dile getirdi. Asena, "İyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu. Nasipten ötesi yok. Tekrardan hakkımda hayırlısı olsun." dedi.

4/6ELEME ADAYLARI KİMLERDİ

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu hafta eleme adayları kırmızı ve mavi takımdan çıkmıştı. Performans birincileri tarafından Survivor'da eleme adayları Cansu, Asena, Ertuğ olarak belirlenmişti.

5/6SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce iki takımın da yarışmacıları iletişim oyununda karşılaştı. Oyun öncesinde, Survivor'da kazanan takımın bir oda dolusu sevdikleri ile görüntülü konuşma yapacakları açıklandı. Heyecan dolu oyunu kazanmak isteyen takımlar, her zaman olduğu gibi iki etapta yarıştı.

6/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 2023 1 Haziran Dün akşam Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı Cansu, Asena ve Ertuğ potadaydı İşte SMS ile Survivora veda eden isim

Birinci turda kazanan kırmızı takım olurken, mavi takım ise ikinci etabın birincisi oldu. 1-1 eşitlik sonrası oyun bu kez en iyiler mücadelesine kaldı. Bu turda ise finale Yusuf ve Cansu kaldı. Oyunun sonunda Yusuf'un sayısı ile iletişim oyununu kırmızı takım kazandı.

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