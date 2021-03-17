Survivor kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? Konseyde şoke eden veda! İşte 16 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu. İletişim oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler sevdikleri ile yakınlık kurma şansını kazanmak için parkurda mücadele verdi. İpi göğüsleyen ünlüler takımı iletişim oyununun sahibi olurken; haftanın elemesi için ada konseyinde en az SMS oyunu alan isim Survivor'a ve hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Gecenin sonunda yapılan oylama ile Survivor'da kim elendi? sorusu yanıta kavuştu. Survivor 2021'in 16 Mart tarihli 49. bölümünde SMS birincisi Ayşe olarak belirlendi. İşte, Survivor'a bu hafta veda eden isim ve son bölümde yaşananların özeti...
Survivor'dan elenen isim yapılan oylama ile kesinleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 16 Mart tarihli son bölümünde üçüncü eleme adayı Yunus Emre olarak belirlendi. Hanzade, Aleyna ve Yunus Emre arasında geçen SMS mücadelesi sonunda Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Yunus Emre olduğunu duyurdu. Yunus Emre'nin erken vedası konseydekileri şoke etti.
Diğer yandan yarışmacıların ada şartlarında motivesini arttıran iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı. Uzun zaman sonra iletişim ödülünün sahibi olan ünlüler, yakınlarından gelen mesajları okuma şansını elde etti.
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