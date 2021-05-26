Survivor kim elendi, dün gece adadan kim gitti? İşte 25 Mayıs Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim (21. hafta Survivor oylama sonucu)

Survivor'da kim elendi sorusu, salı akşamı yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 25 Mayıs tarihli 102. bölümünde SMS oylaması sonuçları belli oldu. Mavi takımda SMS birincisi Poyraz olurken, kırmızı takımda bu isim Batuhan seçildi. Poyraz'ın birinci olması ile SMS ikincisi olarak açıklanan Ayşe potaya Merve'yi gönderdi. Batuhan ise Berkay'ı aday olarak söyledi. Gecenin sonunda ise en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Merve oldu. Merve duygularına güçlükle hakim olurken, Aleyna Çalışkan'ın mutluluğu da kameralara yansıdı.



Türkiye ve Yunanistan yarışmacılarının karşılıklı mücadele verdiği ,tarihi ödül oyununun kazananı ise kırmızı takım oldu.