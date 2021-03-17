Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Şoke eden veda! İşte 16 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu. İletişim oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler sevdikleri ile yakınlık kurma şansını kazanmak için parkurda mücadele verdi. İpi göğüsleyen ünlüler takımı iletişim oyununun sahibi olurken; haftalık elemesi için ada konseyinde en az SMS oyunu alan isim Survivor'a ve hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Gecenin sonunda yapılan oylama ile Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuştu. Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın potada olduğu Survivor 2021'in 16 Mart tarihli 49. bölümünde SMS birincisi Ayşe olarak belirledi. İşte, Survivor'a bu hafta veda eden isim ve son bölümde yaşananların özeti.
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Survivor'dan elenen isim yapılan oylama ile kesinleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 16 Mart tarihli son bölümünde üçüncü eleme adayı Yunus Emre olarak belirlendi. Hanzade, Aleyna ve Yunus Emre arasında geçen SMS mücadelesi sonunda Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Yunus Emre olduğunu duyurdu. Yunus Emre'nin erken vedası konseydekileri şoke etti.
Diğer yandan yarışmacıların ada şartlarında motivesini arttıran iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı. Uzun zaman sonra iletişim ödülünün sahibi olan ünlüler, yakınlarından gelen mesajları okuma şansını elde etti.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçildi.
Survivor’da 10. hafta birincisi olan Ayşe, eleme adayı olarak Yunus Emre’nin ismini verdi. Acun Ilıcalı gün sonunda oy sonuçlarını açıkladı. Cumartesi günkü oylama baz alınarak halktan gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2021'e veda eden isim Yunus Emre oldu. Adadan ayrılan Yunus Emre büyük üzüntü yaşadı.
Yunus Emre, en büyük hayalinin Survivor olduğunu dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı eleme konseyine çıktı. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu, ikinci eleme adayı da pazar akşamı Hanzade seçildi.
Eleme heyecanının yaşandığı salı gecesi ise potaya giren son isim Yunus Emre oldu.
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SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 10. Haftada SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta gönüllülerde SMS birincisi Ayşe olurken, ikinci olan isim Poyraz oldu. Dora üçüncü Aleyna Çalışkan ise dördüncü sırada yer aldı. En az SMS oyunu ise Steven aldı.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için önemli olan Survivor iletişim oyununda yine nefes kesen mücadele yaşandı. Sevdiklerinden gelen mesajları okumak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda ter döktü. Çamur parkurunda oynanan oyunda bayrak yarışını kazanan ünlüler seçim avantajını elde etti.
İletişim oyununun ilk etabında gönüllüler atağa geçerken ünlüler oyunu bırakmadı ve skoru 9-8’e getirdi. Steven’in Sergen’e karşı attığı sayı ile iletişim oyunu bayrak yarışına kaldı. İsmail ve Merve, gönüllülerden Steven ve Ayşe iletişim oyununda bayrak yarışına çıktı.
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Nefeslerin tutulduğu oyunda önce kadınlar ardından da erkekler yarıştı. İsmail'in saniye farkı atışıyla ünlüler takımı 10-9 skorla ipi göğüsleyerek iletişim oyununu kazandı. Uzun bir aranın ardından Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı sevdiklerinden gelen e-mailleri okuma şansını kazandı.
Gönüllüler takımı ise ödülü kaybetmenin üzüntüsü ile kamp alanlarına eli boş döndü. Yakınlarından gelen mesajları okuyan ünlüler gözyaşlarına boğuldu.
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YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak Erzurum doğumlu. 11 Şubat 1990’da dünyaya gelen Karabacak Bursa’da yaşıyor. 20 senedir güreş yapan başarılı sporcunun Türkiye’de dereceleri bulunuyor. Ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.
Liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun. 2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.
Survivor Yunus Emre’nin babası Reşit Karabacak Türk güreşinin önemli isimlerinden biri. 20 yıldır güreş yaptığını ifade eden Yunus Emre, yıldızlar ve gençler kategorisinde derece yapmasıyla biliyor. Ayrıca Yunus Emre, Kırkpınar'da da 3 kez derece yapmış isimler arasında yer alıyor.