SURVİVOR KİM ELENDİ 5 NİSAN 2022? SMS birincisi kim oldu? İşte Survivor All Star oylama sıralaması ile Survivor'dan elenen isim

Survivor'dan kimin elendiği salı akşamı yapılan ada konseyinde belli oldu. Dominik'ten Tv8 ekranlarına gelen Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları olan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in oy sonuçları gecenin sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen ismin Ardahan olduğunu duyurdu.
Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in noter onaylı oy sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu.
Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez alarak şunları söyledi; Bizim Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıtım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."
Survivor'da önceki gece Nisa,'nın Nagihan'a ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' sözlerini söylemesi eleme konseyinde ele alındı. Acun Ilıcalı Nisa'ya iddianın kaynağını sordu. Nisan Hikmet'in söylediğini ifade ederken Acun Ilıcalı Hikmet'e söz hakkı verdi. Hikmet "Sporu bıraktı dilekçe veriyor ben onu söyledim" derken geçmiş görüntülerin kayıtları konseyde ekranlara geldi. Kayıtlarda Hikmet'in "Ceza yedi dopingten. Men oldu spordan" sözlerini söylediği görüldü.
Bunun üzerine Ayşe ve Evrim'in de olaya karışması üzerine Acun Ilıcalı Hikmet senin de geçmişinle ilgili konuşmaya başlarsak onunla da ilgili iddialar atılmaya başlanır değil mi. Birbirinizle ilgili iddialarla ve geçmişinizle ilgili konuşmayı artık bırakıyorsunuz" sözleri ile Hikmet'i uyardı.
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Konsey öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda daha karşı karşıya geldi. Ada şartları için önem taşıyan ödül oyununda yiyecek ödül oyununda yine ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı parkurda Nagihan'ın Evrim'e karşı aldığı sayı üzerine ünlüler takımı ilk turu galip bitirdi.
İkinci etapta da yine erkek yarışmacıların mücadelesi yaşandı. Oyunun kaderini belirleyen turda Ogeday'ın sayısı ise gönüllüler skoru 1-1 yaptı. Eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyi yarışmacılar sahaya geldi. Parviz Abdullayev'in sayısı ile ünlüler takımı salı günü oynanan ödül oyununu 2-1 skorla kazandı.