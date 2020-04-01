Survivor kim elendi?31 Mart Survivor 2020 SMS sıralaması açıklandı
Survivor 2020 SMS sıralaması açıklamasının ardından elenen isim belli oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden taraf olan gönüllüler takımı, 3 kişiyi eleme adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine SMS oylamasına giden gönüllüler takımında 1 kişi Survivor olma hayallerine veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi? İşte, elenen isim kadar merak edilen Survivor 2020 SMS sıralama listesi
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31 Mart akşamı Survivor’da hem eleme hem de iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yakınlarını görebilmek için iletişim oyununu kazanma hayalini kuran yarışmacılar parkurda canlarını dişine taktı. Gecenin sonunda kazanan taraf yakınları ile temas şansı yakaladı. Gecenin sonunda ise eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı, potaya gönderdikleri 3 kişiden birisine veda etti. Peki, Survivor’da dün gece kim elendi ve SMS sıralaması nasıl şekillendi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da eleme heyecanından önce yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yakınları ile iletişim kurmak için mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için yoğun performans sergiledi. Heyecanlı anların ardından Survivor'da bu hafta ietişim ödülünü 10-6 ünlüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar, yakınları ile kurdukları temas sonrası yarışmaya motive oldu.
Survivor’dan elenen isim ve giderayak söylediği sözler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da Yunus Emre'nin eleme potasında olduğu gecede gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek için konseyde toplandı.
Survivor'da Barış'ın gönüllüler takımına kendi isteği ile geçmesiyle dengelerin nasıl değiştiği merak konusu olurken, SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en çok oyu alan Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ın ismini verdi.
Burak, Yasin ve Yunus Emre arasında yaşanan eleme yarışının ardından konseyde en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Burak oldu.
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ELENEN İSİM GİDERAYAK TAKIMI KARIŞTIRDI
Burak konseyde söylediği son sözleri ile gergin anlara neden oldu. Burak'ın giderayak sözlediği sözler gönüllüler takımını karıştırdı. Adeta sitem dolu sözler söyleyen Burak, "Buraya gelmeden önce Yunus Emre ile vakit geçirdik. Barış geldiğinden beri yan yanalar. Ama bana Yunus Emre dedi ki, 'Barış'la yan yanayım. Ama ona güvenmiyorum. Çakallık peşinde' dedi. Gizli saklı bir şey olmasın. Evrim sen de çok iyi bir insansın. Sadece burada biraz daha kalmak için ya sağa ya sola gitme. Ya siyah ya beyaz ol. Barış sana da söyleyeceğim şey hakkında hayırlısı olsun. O takımı karıştırdığın gibi bu takımı da karıştırdın.
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BURAK'TAN PARVİZ'E ŞOKE EDEN SÖZLER
Survivor 2020'nin 33. bölümünde gönüllüler takımından Burak Parviz'e şaşırtıcı sözler sarfetti. Yarışmada oynanan ödül oyunu sonrası Burak, Parviz için oyunda kendisine sert davrandığı için onun da sert şekilde karşılık verdiğini ifade ederek " Kickboksçu değil kralı olsa fark etmez." dedi. Buna karşılık Parviz'in sertliğin dozunu artırdığını ve bu yüzden kafa kafaya geldiklerini söyledi.
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SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti;
Survivor Burak Yurgugör 21 yaşında ve İstanbul doğumludur. Burak Yurdugör'ün babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.
Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.