Survivor kim elendi?31 Mart Survivor 2020 SMS sıralaması açıklandı

ELENEN İSİM GİDERAYAK TAKIMI KARIŞTIRDI Burak konseyde söylediği son sözleri ile gergin anlara neden oldu. Burak'ın giderayak sözlediği sözler gönüllüler takımını karıştırdı. Adeta sitem dolu sözler söyleyen Burak, "Buraya gelmeden önce Yunus Emre ile vakit geçirdik. Barış geldiğinden beri yan yanalar. Ama bana Yunus Emre dedi ki, 'Barış'la yan yanayım. Ama ona güvenmiyorum. Çakallık peşinde' dedi. Gizli saklı bir şey olmasın. Evrim sen de çok iyi bir insansın. Sadece burada biraz daha kalmak için ya sağa ya sola gitme. Ya siyah ya beyaz ol. Barış sana da söyleyeceğim şey hakkında hayırlısı olsun. O takımı karıştırdığın gibi bu takımı da karıştırdın.